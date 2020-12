Hemominas tem estoques em nível crítico e faz apelo por doação neste período de férias

Diretora da Hemominas explica que, com férias e viagens, há escassez de sangue

A Fundação Hemominas apresenta nível crítico no estoque de dois tipos sanguíneos e pede que quem está apto a doar sangue de qualquer tipo vá a um hemocentro, especialmente neste fim de ano e no início do próximo.

Isso porque o período é marcado pela baixa quantidade do líquido vital disponível para pacientes. “Por causa das festas de final de ano, das férias e das viagens, acontece uma queda muito grande dos estoques de sangue, além de haver uma maior probabilidade de uso de sangue, por causa de acidentes domésticos e de trânsito”, afirma a diretora técnico-científica da fundação, Maísa Ribeiro.

Ela ressalta que há a necessidade de reabastecer todos os estoques, mas a escassez é ainda maior em dois. “Atualmente, precisamos de todos os tipos sanguíneos, mas os tipos O positivo e A positivo estão em níveis muito críticos.”

O hemocentro de Belo Horizonte e Núcleo Regional em Sete Lagoas reabrem neste sábado, de 7h às 12h. Confira aqui os endereços de todas as unidades no estado. Agende aqui a sua doação.

Condições para doar:

Alimentação

O candidato não poderá estar em jejum. Se for doar pela manhã, fazer uma refeição leve, sem gorduras, como café, bolo, pão, cereais e frutas. Após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve-se aguardar três horas para efetuar a doação. Após refeições gordurosas ou de grande volume será necessário aguardar quatro horas.

Refeições com elevado índice de gordura, como a feijoada, podem interferir na execução dos exames; assim, sugerimos que nesta situação a doação seja realizada no dia seguinte. Lembre-se de ingerir líquidos em maior quantidade antes e depois de realizar a doação.

Documentos

Para doar sangue é necessário apresentar um documento original e oficial de identidade que contenha foto, filiação e assinatura: carteira de identidade, carteiras de conselhos de classe reconhecidos oficialmente, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira de Habilitação. Podem ser apresentados documentos digitais que possam ser verificados, desde que tenham assinatura para conferência.

Estado geral

O candidato à doação deve estar em condições plenas de saúde. Se apresentar qualquer sintoma, mesmo que leve, deverá aguardar a melhora.

Idade

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações.

Intervalo entre doações

Mulheres podem doar sangue com um intervalo de 90 dias, até no máximo três vezes em 12 meses. Homens podem doar com um intervalo de 60 dias, até no máximo quatro vezes por ano.

Nutrição

O candidato a doador deve se encontrar em boas condições nutricionais, a fim de que seu organismo possa responder adequada e prontamente à doação de sangue. O sangue doado é rapidamente reposto, a partir das reservas de líquido, vitaminas e minerais do corpo. Por isso, caso haja algum déficit proteicocalórico ou vitamínico, deve-se aguardar a normalização do estado nutricional para doar sangue.

Peso

A doação de sangue é realizada considerando-se um volume máximo por quilo de peso. Para mulheres, o volume máximo é de 8 ml/kg e, para os homens, 9 ml/kg. A coleta é também proporcional ao volume de anticoagulante em cada bolsa de coleta, razão que limita a coleta de volumes menores de sangue e impedem a doação por pessoas com peso inferior a 50 Kg.

Pressão arterial

Será aferida no momento da doação. A pressão sistólica (máxima) não poderá exceder 180mmHg ou estar abaixo de 90mmHg; a pressão diastólica (mínima) não poderá exceder 100mmHg ou estar abaixo de 60mmHg.

Pessoas com pressão alta somente poderão doar sangue na Fundação Hemominas se estiverem em uso de medicamentos de classe que não contraindiquem por si só a doação, apresentando níveis pressóricos controlados e sem lesões em órgãos alvo. Para avaliar tais condições, sugerimos que o candidato à doação apresente relatório do seu médico assistente comprovando o controle clínico adequado. A Fundação Hemominas contraindica a suspensão de medicamentos para a realização de doação.

Repouso

O candidato deve ter dormido, pelo menos, quatro horas. Idealmente, deve ter dormido dentro do seu habitual, sentindo-se descansado no momento da doação. Se você trabalha no período noturno, compareça após seu horário diurno de descanso.

Desportistas e atividades ocupacionais de risco

Não é aconselhável doar sangue 24h antes de uma competição esportiva importante. Uma espera de 12h é aconselhável após a doação de sangue, nos seguintes esportes: ciclismo, natação, alpinismo, paraquedismo, mergulho submarino, esportes automobilísticos, motociclismo em competições, escalada, rapel e outros esportes radicais.

Trabalhadores de atividades consideradas de risco: Aptos caso possam interromper tais atividades pelo período mínimo de 12 horas após a doação. Entre as ocupações consideradas de risco para o próprio indivíduo ou para outros estão: pilotar avião ou helicóptero, conduzir veículos de grande porte (ônibus, caminhões e trens), operar maquinário de alto risco (indústria e construção civil), trabalho em andaimes e prática de pára-quedismo ou mergulho.

Ferimentos

Ferimento traumático aberto: aguardar cicatrização. Apto após cicatrização e na ausência de complicações.

Ferimento traumático suturado: aguardar cicatrização. Apto após a retirada dos pontos, cicatrização e na ausência de complicações.

Após a doação

Aguardar, no mínimo, uma hora para dirigir curtos percursos e duas horas para viagens;

Não fumar por, no mínimo, duas horas;

Não pegar peso com o braço usado para a doação;

Não fazer exercício físico acentuado nas 12 horas após à doação (andar de bicicleta, carregar peso, fazer ginásticas, faxinas domésticas, lavar roupas a mão).

Entrar em contato com a unidade da Fundação Hemominas na qual foi realizada a doação de sangue caso venha a desenvolver sinais ou sintomas relacionados a infecções, como febre, diarréia, resfriado, calafrios e manchas vermelhas , nos 14 dias que se seguirem à doação ou ainda em casos de reações adversas.

Operadores de máquinas, condutores de veículos coletivos rodoviários e ferroviários devem interromper suas atividades por 12 horas depois da coleta. No caso desses profissionais, a possibilidade de reações pós-doação aumenta o risco de acidentes graves.

Mergulhadores, pilotos, paraquedistas, bombeiros e profissionais que atuam em andaimes devem interromper suas atividades por 24 horas depois da coleta.

Por Itatiaia