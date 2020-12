Cruzeiro anuncia renovação de contrato com goleiro Fábio até fim de 2021

Aos 40 anos, arqueiro disputou 916 partidas pela Raposa e acumula 15 anos de titularidade na meta cruzeirense

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira que acertou a renovação de contrato do goleiro e ídolo Fábio. O jogador, que é o que mais vezes defendeu a equipe celeste em seus 99 anos de história, assinou até dezembro de 2021. O vínculo anterior se encerraria no dia 31 deste mês.

Aos 40 anos, Fábio acumula 916 jogos disputados pelo Cruzeiro. Dessa forma, a chance de arqueiro completar a expressiva marca de 1000 partidas disputadas em pleno centenário da Raposa é grande.

Titular na meta da Raposa por 15 anos consecutivos, Fábio agradeceu a diretoria pela renovação e prometeu ajudar o Cruzeiro “a voltar a dar alegria” para os torcedores.

“É uma sensação de um presente que Deus me concede estar fazendo a renovação. A expectativa é de um ano muito melhor para nós cruzeirenses. Vamos buscar alcançar nossos objetivos e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. Este é o pensamento do nosso presidente e de todos que estão no dia a dia dentro do Cruzeiro.

“Queremos trazer a alegria de volta para este clube vencedor e todos que estão nesta empreitada estão com o mesmo pensamento. 2021 é o ano do nosso centenário, o torcedor e todos que fizeram parte dessa história vão comemorar de todo coração. Vamos colocar o Cruzeiro novamente no lugar devido, conquistando títulos e dando alegria”, completou.