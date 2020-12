PM vai usar megafone para alertar população sobre o coronavírus durante as festas de fim de ano

A ação será feita em todos os municípios do estado

Após uma determinação do governador Romeu Zema (Novo), a Polícia Militar de Minas Gerais irá fazer uma operação de conscientização sobre os riscos das aglomerações durante as festas de fim de ano. Em entrevista coletiva, o comandante-geral coronel Rodrigo Rodrigues, afirmou que os militares trabalharão em tom de prevenção, mas irão aplicar as determinações legais caso aconteçam desobediência aos decretos estabelecidos em cada município.

“A Polícia Militar vai intensificar a atuação nesse final de ano para conscientizar a população, usando todas as possibilidades. Nós vamos atuar nesses diversos municípios, inclusive com megafone das nossas viaturas quando necessário, para poder passar esse alerta para evitar aglomerações. Devemos estar atentos, devemos comemorar sim, comemorar a vida, mas sem aglomeração”, explicou.

Já o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou que o número de mortos pela covid-19 tem aumentado significativamente no estado e que cidades com menos de 30 mil habitantes estão tendo aumento progressivo nos registros de casos de coronavirus.

“Nós tivemos um pico de óbito em julho com uma tendência de queda progressiva e nas últimas semanas nós estamos notando um aumento novamente dos óbitos. Isso mostra que efetivamente a epidemia tem aumentado o seu impacto em relação aos óbitos. Outro dado importante é a demanda de internações que nós estamos estendo UTI na rede pública, essa demanda vem aumentando progressivamente nas últimas semanas o que mostra que realmente nós temos então o impacto da epidemia.”

Sobre a vacina, o secretário afirmou que Minas Gerais está alinhada com o Ministério da Saúde. “É fundamental que todos entendam que o Ministério da Saúde tem a preferência por aquisição de vacinas no país. Isso significa que quem terá vacina primeiro no Brasil será o Ministério da Saúde e quem fará primeiro a vacinação será o Programa Nacional de Imunização, consequentemente nós teremos a vacinação de todo o país ao mesmo tempo, seguindo o programa e depois se algum município algum estado desejar ter vacina depois do programa aí ele poderá ter essas vacinas.”

Fonte: Itatiaia