América suporta pressão do Palmeiras, empata e define semifinal da Copa do Brasil no Horto

A decisão agora é na próxima quarta-feira (30), em Belo Horizonte

O América soube suportar a pressão do Palmeiras e retorna do Allianz Parque, em São Paulo, com empate de 1 a 1 pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A decisão de quem avança à final da competição será na próxima quarta-feira (29), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Palmeiras foi todo ataque na partida. Criou oportunidades, mas encontrou um América bem postado, com o goleiro Cavichioli em uma noite inspirada, sendo um dos grandes nomes da partida. O Coelho também deu o recado e mostrou que não entrou só para se defender. Tanto que saiu na frente no primeiro tempo com Ademir, em lance em que forçou o erro do adversário com a marcação alta. Ainda na primeira etapa, Gustavo Gómez empatou.

Antes da partida de volta pela Copa do Brasil, o América vai a campo no sábado (26), contra o CRB, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, competição em que é vice-líder. Pela Série A, o Palmeiras enfrenta o Bragantino no domingo (27).

Primeiro tempo

O América soube suportar a pressão inicial do Palmeiras, que, com uma escalação ofensiva, se lançou ao ataque. Os comandados de Lisca, no entanto, não se assustaram e, logo no início, deram o recado: o Coelho não estava na partida para se defender e ver o Porco atacar. A equipe mineira sabia ser ofensiva e marcava no campo adversário.

Assim saiu o gol do América. Aos 19 minutos, o Coelho apertou a marcação e viu o zagueiro Emerson Santos tocar errado, dando um presente para Ademir. O ‘Fumacinha’ dominou, saiu na cara de Weverton e chutou no canto para abrir o placar. América 1 a 0.

Matheus Cavichioli, com grande atuação na partida, cresceu aos 37 minutos ao fazer uma defesa incrível. Após chute de Gabriel Veron, o goleiro salvou em cima da linha. O sistema defensivo do América era consistente, quando veio o vacilo, no fim do primeiro tempo. Aos 48, Marcos Rocha, em jogada manjada, cobrou lateral para dentro da área, e o zagueiro Gustavo Gómez empatou o jogo. Palmeiras 1 x 1 América.

Segundo tempo

O Palmeiras iniciou a segunda etapa para cima do América, que via a equipe mandante criar seguidas oportunidades de perigo. O equilíbrio visto no primeiro tempo deu espaço a propostas definidas de jogo: o Porco queria ampliar o placar para vencer a partida, e o Coelho sabia que o empate fora de casa era valioso, pensando no jogo no Horto, na próxima quarta-feira (30).

Palmeiras x América

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa (Viña); Gabriel Menino, Zé Rafael (Luiz Adriano) e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Gabriel Silva), Willian (Danilo) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

América: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, Sávio (Marcelo Toscano); Flávio, Juninho, Geovane (Calyson); Ademir (Lucas Luan), Felipe Azevedo (Felipe Augusto) e Rodolfo. Técnico: Lisca

Gol: Ademir (19’1ºT) Gustavo Gómez (48’1ºT)

Cartão amarelo: Daniel Borges

Motivo: jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, às 21h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Por Itatiaia