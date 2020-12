Boletim desta quarta (23) Sete Lagoas teve 78 novos casos; Estado divulga novo protocolo de teste RT- PCR

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 1,2% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas tem 1.104 pessoas em monitoramento, 1.906 com o acompanhamento concluído e 15.369 casos suspeitos descartados por exames.

Três novos óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, além de um óbito suspeito. Um óbito no dia 21, uma mulher de 88 anos que estava internada no Hospital Municipal, dois óbitos no dia 22, sendo uma mulher de 61 anos, também internada no Municipal e um homem de 88 anos que estava internado na UPA. Já o óbito suspeito também ocorreu ontem, uma mulher de 66 anos que também estava internada na UPA.

De ontem para hoje foram registrados 78 novos casos positivos, 41 mulheres e 37 homens, elevando o total de contaminados a 5.547 desde o início da pandemia. Entre eles, são 82 óbitos, 23 hospitalizados, 163 pessoas em isolamento domiciliar e 5.279 já curados.

Hospitalizados

Ao todo, são 54 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 30 em enfermaria e 24 em UTI. Destes, 35 já testaram positivo para Covid, dos quais 23 são de Sete Lagoas, quatro são de Santana de Pirapama, dois de Paraopeba e os demais de Pompéu, Baldim, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Capim Branco e Cordisburgo. Cinco internados tiveram resultado negativo e 14 aguardam resultado de exame.

São 20 internações no Hospital Municipal (13 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 16 internações, sendo 11 em enfermaria, quatro em UTI e um em pediatria do SUS. Há ainda dez internações no Hospital da Unimed, cinco delas em UTI, e oito na UPA, duas delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS e da rede particular na cidade hoje está em 80%.

Dos leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 17 por pacientes de Sete Lagoas, dois são de Santana de Pirapama, dois de Pompéu, e os demais de Baldim, Caetanópolis e Paraopeba. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 75%.

Novo protocolo

O Governo do Estado divulgou ontem um novo protocolo, em caráter emergencial e temporário, para a realização de testes RT-PCR para diagnóstico de Covid, aquele feito por via nasal. A partir de agora, são prioritários para este tipo de teste os grupos: pacientes hospitalizados com Síndrome Aguda Respiratória Grave, óbitos suspeitos, profissionais de segurança pública, profissionais de saúde, idosos a partir de 60 anos, pacientes em condições clínicas de risco, grupos de alta vulnerabilidade como indígenas, quilombolas e ciganos, indivíduos privados de liberdade, residentes de instituições de longa permanência, suspeitos de reinfecção e gestantes. Em Sete Lagoas, o teste PCR é colhido apenas na UPA. Já os testes rápidos podem ser feitos em todas as unidades de saúde do Município, somente no 14º dia de início dos sintomas para que tenha um resultado efetivo.

Conscientização

Em função do ponto facultativo no dia 24 e do feriado do dia 25, o boletim epidemiológico retorna na segunda-feira, dia 28. Até lá, siga as recomendações das autoridades de saúde: use máscara ao sair de casa, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Neste Natal, mais do que nunca, proteja quem você ama! Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/ prefeitura de Sete Lagoas