Prefeitura de Sete Lagoas paga acertos para mais 2.329 contratados

A Prefeitura de Sete Lagoas quitou esta semana mais uma parcela dos acertos rescisórios de servidores e ex-servidores municipais. O pagamento contempla 2.329 contratos com o valor de R$ 500, garantindo um aporte de mais de R$ 1.144.379,93 na economia do município.

Este foi o quinto pagamento desta modalidade que, inclusive, envolve rescisões de outras administrações. O cronograma foi iniciado em abril, quando foram pagos valores até R$ 1.900. Em agosto a parcela foi de até R$ 2.100. Já em outubro, em entendimento com os sindicatos que representam o funcionalismo municipal, foi iniciado o pagamento na modalidade de rateio, onde todos os contratos foram contemplados com valores iguais de R$ 1.000 com o mesmo valor sendo pago novamente em novembro.

Com o recadastramento que atualiza dados bancários dos beneficiados já feito, o procedimento não precisa ser repetido. Agora, assim que o valor é liberado, o depósito cai nas contas ou o interessado recebe em cheque na Prefeitura de Sete Lagoas.

Desta vez, quem tem conta do Itaú, instituição conveniada para a folha de pagamento da Prefeitura, recebeu na última segunda-feira, 21. Acertos para correntistas de outros bancos e em cheque ocorrem nesta quarta-feira, 23. Levantamento da Secretaria Municipal da Fazenda mostra que, desde do início do ano, foram quitados em sua totalidade 4.536 contratos de rescisões da Prefeitura.

Qualquer dúvida ou esclarecimento pode ser sanado pelo telefone (31) 3779-7000, falar no setor de acertos, que também atende presencialmente de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 16h.

Ascom/ prefeitura de Sete Lagoas