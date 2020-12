Análise: Cruzeiro tem repertório pobre, e castigo das ações dentro e fora do campo é ficar na Série B

Time continua dependendo das jogadas de bola parada, com Filipe Machado e Manoel, e vê ações de toda a temporada cobrarem caro com campanhas irregulares

O torcedor do Cruzeiro, a crônica esportiva e até jogadores chegaram a crer que era possível o acesso à Série A. Felipão conseguiu uma recuperação que poucos acreditavam. Mas as atuações com Avaí e, agora, contra a Ponte, mostraram mesmo que a Raposa não merece e nem fez grande esforço para subir. A derrota de virada, no Moisés Lucarelli, foi retrato de repertório esportivo pobre e um administrativo marcado por decisões que não tiveram resultado efetivo no ano.

A missão de Felipão, realmente, era acabar com as chances de rebaixamento à Série C. Pegou o time com 13 pontos em 16 jogos e, hoje, com 31 partidas disputadas, tem 40 pontos. Precisa de mais uma vitória para se safar completamente. O objetivo estará completado. Mas é pouco para a grandeza do quase centenário Cruzeiro e de Felipão.