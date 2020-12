Clientes com dívida em atraso tem até 31 de dezembro pela campanha ‘ Você no Azul’

Mais de 380 mil contratos comerciais já foram quitados na ação deste ano

A Campanha Você no Azul 2020 registrou, até a última sexta-feira (18/12), R$ 2,36 bilhões em dívidas quitadas, com a regularização de 383.338 contratos comerciais de 271.293 clientes pessoas físicas e jurídicas. A ação, que oferece condições especiais a clientes da CAIXA para liquidação de dívidas de contratos comerciais em atraso, tem previsão de encerramento em 31 de dezembro.

No Distrito Federal, já foram quitados mais de 44 mil contratos, num total de R$ 268,1 millhões em dívidas regularizadas.

O público-alvo de clientes com dívidas elegíveis para a campanha abrange 2,4 milhões pessoas físicas, 227 mil empresas e mais de 1,8 milhões de cartões de crédito. Mais da metade dos clientes liquidam suas dívidas por até R$ 3 mil.

As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para liquidação podem chegar até a 90% do valor da dívida.

Canais de atendimento:

O cliente pode regularizar seu contrato pelos seguintes canais:

WhatsApp, pelo número 0800 726 0104, opção 3;

Pelas opções disponíveis no site http://www.caixa.gov.br/negociar: Negociação online, Assistente virtual (chat) ou Fale conosco;

Telefone, no número 0800 104 0104, opção 1-6;

Redes sociais do banco, no Twitter (twitter.com/caixa) e Messenger do Facebook (facebook.com/caixa);

Caminhões Você no Azul

Além disso, os clientes também encontram os benefícios para regularização de valores até R$ 2 mil nas unidades lotéricas. Basta informar o CPF para pagar a dívida.

Caminhão Você no Azul:

Durante a campanha, os caminhões da Você no Azul estão percorrendo todas as regiões do país.

Confira as cidades visitadas nesta semana, de 21 a 23 de dezembro:

CIDADE LOCAL DATA HORÁRIO Pelotas/RS Biblioteca Pública Municipal 21 a 23/12 10 às 16h Itabuna/BA Praça Pastor Hélio Lourenço da Silva 21 a 23/12 10 às 18h Cuiabá/MT Praça da República 21 a 23/12 08 às 16h

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa