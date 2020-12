Secretário de Saúde faz apelo para que mineiros não se aglomerem no Natal e Ano Novo

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o secretário afirmou que o número de óbitos pela covid-19 tem aumentado, significativamente, e que cidades com menos de 30 mil habitantes estão tendo aumento progressivo no registro de casos. Entretanto, Amaral afirmou que Minas tem a menor mortalidade pela doença no país.

“Não é hora de aglomeração, é hora de muito cuidado, de manter distanciamento, manter o uso de máscaras e também de ter higiene adequada. Nas últimas semanas estamos notando um aumento novamente dos óbitos, isso mostra que a epidemia tem aumentado seu impacto em relação aos óbitos”, disse.

“Outro dado importante é o número de internações que estamos tendo na UTI na rede pública. Essa demanda por internações vem aumentando, progressivamente, nas últimas semanas, o que mostra o impacto da epidemia, com aumento do número de casos, e também com o aumento da demanda por internação”, completou.

Em relação à vacina contra a covid-19, o secretário afirmou que Minas Gerais está alinhada com o Ministério da Saúde, que dará o aval para o início da vacinação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que ainda não tem prazo para acontecer.

A Polícia Militar também participou da coletiva. Segundo o comandante-geral coronel Rodrigo Rodrigues, os militares farão um trabalho de conscientização e prevenção de aglomerações em todo o estado neste fim de ano.

“Vamos atuar em diversos municípios para poder passar essas informações, para evitar aglomerações. A guerra contra o coronavírus não acabou, por isso, nestas festas de fim de ano devemos estar atentos, devemos comemorar sim, comemorar a vida, mas sem aglomeração”, afirmou.

Fonte: Itatiaia