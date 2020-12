Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (23/12)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

VAQUEIRO

Disponibilidade para residir no local ( Estiva)

Experiência: 06 meses na função

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Remoção e instalação de motores em veículos (gasolina e diesel) , conhecimento em mecânica geral, noção de elétrica, além de outras atividades.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE OPERACIONAL

Realizar atividades operacionais relacionadas organização e conservação de produtos. Preparar e operar máquinas, equipamentos e materiais de produção. Providenciar manutenção das máquinas e equipamentos. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Vaga temporária (90 dias)

MOTOQUEIRO ENTREGADOR

Realizar entregas em distribuidora de bebidas.

CNH: A – Desejável experiência na função

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Imprescindível experiência em siderúrgica.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico: Eletrotécnica/Eletrônica

ATENDENTE BALCONISTA- SETOR DE FRIOS

Atendimento aos clientes

Experiência: 06 meses na carteira

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Executar intervenções eletromecânicas, executar serviços elétricos, instalações, manutenções preventivas e corretivas, comandos elétricos, sistemas de automação, predial, painel de controle e painéis elétricos. Garantir o cumprimento dos planos de manutenções através da execução no prazo de tarefas sob sua responsabilidade. Manutenção corretiva, preditiva e preventiva em sistemas elétricos hidráulicos e prediais em geral.

Experiência: 06 meses na carteira

MAÇARIQUEIRO

Auxiliar com separação de sucata.

Experiência na função – CNH: BAJUDANTE DE DEPÓSTIO

Exercer função na área de separação de resíduos (sucatas)

Experiência com separação de sucatas

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Furar peças, cortar manta de SMC, carregamento de material SMC sobre o molde, inspecionar peças, preparar superfície dos produtos para aplicação da pintura.

Experiência: 06 meses na carteira na indústria – Ensino Médio Completo – CNH: B

LIXADOR/POLIDOR DE PEÇAS

Experiência no setor automotivo

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

ASSISTENTE DE VENDAS

Auxiliar na organização das programações na agenda. Consultar diariamente a agenda e programações de entrega de produtos e logística de entregas. Realizar contatos telefônicos a Clientes pré-definidos. Oferecer suporte no atendimento ao cliente, Negociar preços de produtos e prazo de pagamento com os clientes. Emite notas fiscais para o Motorista/Transportador.

Experiência: 06 meses comprovada na carteira-CNH A ou B – Veiculo próprio para deslocamento até a empresa – Ensino Médio Completo

PROGRAMADOR CNC

Programar torno, centro de usinagem e fresa CNC.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio

TORNEIRO MECÂNICO

Operar torno mecânico, realizando todas as atividades, faceamento de peças, roscas, usinagem de precisão, uso de lunetas em torno, embuchamento e outros.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

TÉCNICO INSTALADOR

Instalação, manutenção e programação de equipamentos de informática (lançamentos de cabos/fibra, roteadores, switches), telefonia (PABX, ramais.) e segurança eletrônica (CFTV, alarme, cerca elétrica.)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

INSPETOR DE QUALIDADE

Imprescindível ter experiência em Interpretação Básica de Desenho Técnico. Apoiar os processos produtivos de acordo com as necessidades estabelecidas pelo sistema de gestão da qualidade, executar inspeção de recebimento do material, inspeção do produto acabado, elaborar instrução de trabalho da produção, dentre outras funções. Desejável conhecimento no sistema Protheus.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH:B

COZINHEIRA

Necessário residir nos bairros: Bela Vista Interlagos, Montreal, Primavera, São João

AJUDANTE DE DESCARGA DE CARVÃO

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na carteira

FERRAMENTEIRO – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira- Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 06 meses

SOLDADOR – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 06 meses

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Eletrotécnica – Vaga temporária: 06 meses

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – Vaga temporária: 06 meses

FUNILEIRO – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Vaga temporária: 06 meses

ELETRICISTA DE AUTOS – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 06 meses

