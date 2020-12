Prefeitura divulga classificação final de inscritos no processo seletivo de cargos na Educação

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura divulgou nesta terça-feira, 22, a classificação final dos candidatos inscritos no processo seletivo para contratação da Educação para o exercício 2021. A seleção é para vários cargos disponíveis em escola públicas municipais e unidades educacionais conveniadas.

Todo o processo foi regulamentado por edital e a contratação é regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e garante o preenchimento dos cargos até a realização de novo concurso público, para ocupar posições em casos de afastamento ou licenciamento de funcionários, convênios com instituições filantrópicas, programas e projetos.

A classificação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura pelo link http://editaiselicitacoes. setelagoas.mg.gov.br/ processoseletivo2021educacao/# . Para saber sua posição, o inscrito deve clicar no cargo a ser consultado e em seguida definir em qual habilitação a consulta deve ser realizada.

Recursos contra a classificação podem ser impetrados nos dias 28 e 29 de dezembro por meio de formulário próprio disponível do edital que também está disponível no link acima. “A expectativa é que o resultado final seja publicado no dia 30 de dezembro”, afirma a secretária Roselene Teixeira.

CARGOS

Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Professor, Bibliotecário, Intérprete de Libra e Linguagem de Sinais, Instrutor de Oficina de Artes, Instrutor de Oficina Pedagógica, Instrutor de Informática, Inspetor Escolar, Motorista, Nutricionista, Pedagogo, Professor de Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais), Professor de Educação Básica (Professor de Apoio), Professor de Educação Básica (Atendimento Educacional Especializado), Professor de Educação Básica (Ensino Fundamental – Educação Física), Professor Educação Básica (Anos Iniciais – 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa/Literatura/Arte, Matemática/Geometria, Geografia, História, Ciências e Inglês), Professor de Educação Básica (6º ao 9º ano – Ensino Religioso), Técnico em Biblioteca, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico Superior de Ensino, Técnico em Educação, Técnico Orçamentário, Telefonista, Tradutor de Braille, Servente e Vigia.

Ascom/ prefeitura de Sete Lagoas