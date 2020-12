Acidente na BR-040 com interdição total da rodovia

Concluído o destombamento do tanque, ainda será feita a avaliação pelos Bombeiros, para posterior atuação da concessionária Via 040.

O acidente 0cprreu nesta terça-feira, 22, em Nova Lima no km 565, com interdição total da rodovia. 16 km de fila no sentido Rio de Janeiro e 9 km no sentido Belo Horizonte/ Sete Lagoas.

Devido a situação ainda não tem previsão de liberação pelo Corpo de Bombeiros Um . Guindaste especial, foi contratado pela transportadora para fazer a remoção do tanque.

