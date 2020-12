Taxa de ocupação de leitos Covid em Sete Lagoas cai 90%; confira boletim, nesta terça (22)

Com um aumento de 1,2% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.025 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 15.250 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.892 suspeitos.

Foram registrados 189 novos casos positivos, 111 mulheres e 78 homens, o que eleva o número de contaminados a 5.469 desde o início da pandemia. Ontem foi registrado mais um óbito em decorrência de complicações da Covid: uma mulher de 46 anos, que estava internada no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega hoje a 79 óbitos, 23 hospitalizados, 215 pessoas em isolamento domiciliar e 5.152 curados.

O site covid.saude.gov.br foi atualizado ontem. Segundo a plataforma, Sete Lagoas está em segundo lugar entre as cidades brasileiras entre 200 mil e 300 mil habitantes com menos óbitos por Covid, mesmo considerando os óbitos desta semana, ainda não incluídos na plataforma. Em relação aos casos, Sete Lagoas passa agora a figurar na nona posição nesta faixa populacional com menos contaminações confirmadas.

Hospitalizados

Ao todo são 60 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 33 em enfermaria e 27 em UTI. Desse total, 41 testaram positivo para Covid, dois testaram negativo e 17 aguardam resultado de exames. Dos 41 pacientes positivos internados, 23 são de Sete Lagoas, cinco são de Santana de Pirapama, dois de Caetanópolis, dois de Cordisburgo, dois de Paraopeba e os demais de Pompéu, Baldim, Maravilhas, Cachoeira da Prata, Jequitibá, Capim Branco e Inhaúma.

Hoje são 23 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 16 em UTI), 16 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo 12 em enfermaria, dois em UTI e duas crianças em pediatria do SUS, duas meninas de 5 e 7 anos. Há ainda 12 pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo cinco em UTI) e nove na UPA (quatro deles em UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 90%. Ontem esta taxa chegou a 103%.

Dos 27 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 18 de Sete Lagoas, três de Pirapama, dois de Caetanópolis e os demais de Maravilhas, Pompéu, Baldim e Cordisburgo. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 100%. Os leitos já autorizados pelo Estado a serem reativados no Hospital Municipal devem ser incluídos no sistema do SUS provavelmente entre hoje e amanhã, reduzindo assim a taxa oficial de ocupação de leitos na cidade.

Decreto

Um novo decreto municipal foi publicado no fim da tarde de ontem. Segundo o Decreto Nº 6.435, de 21 de dezembro, o atendimento ao público nas agências bancárias deve ser de, no mínimo, seis horas diárias. O comércio de rua teve seu funcionamento ampliado de 8h às 20h, e de 10h às 22h em shoppings e galerias. Passa a ser obrigatória a checagem da temperatura nas entradas de shoppings, galerias, hipermercados e supermercados e bares e restaurantes devem limitar mesas a no máximo quatro pessoas. O transporte coletivo também deve limitar a no máximo quatro idosos beneficiários de gratuidade nos ônibus e dois em microônibus. A íntegra do decreto pode ser consultada no link: https://www.setelagoas.mg.gov. br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal= 12&arquivo={DB1AD2D8-A6E4- ABCD-46CC-E8D5D1E36D70}.pdf

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/ prefeitura de Sete Lagoas