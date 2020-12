Governo de Minas torna mais ágil monitoramento de dados da pandemia de covid-19

Implantação de Unidades de Respostas Localizadas (URL) auxiliará a identificar oportunidades de ampliação de leitos e debater planos locais

Em resposta ao aumento de casos de covid-19 e de ocupação nos hospitais de várias regiões do estado, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), está aprimorando o sistema de monitoramento da pandemia, com a implantação de Unidades de Respostas Localizadas (URL) e adoção de estratégias diárias adaptadas à situação de cada região.

Foram formadas sete Unidades de Respostas Localizadas para atuar de forma bem próxima a cada uma das 14 regionais de Saúde, no planejamento, execução, monitoramento e avaliação das respostas necessárias. A medida permitirá à Secretaria de Saúde ter uma visão mais amplificada de cada região, para que o enfrentamento à pandemia seja ainda mais preciso.

“Minas Gerais é o estado com o menor número de óbitos do Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, o que mostra nosso foco total em salvar vidas. Mas nem por isso podemos relaxar. Essas Unidades de Respostas Localizadas vão aproximar ainda mais a Secretaria de Saúde das unidades regionais, com uma redução muito importante do tempo-resposta às demandas relacionadas à covid-19 no estado”, explica o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

Na prática, essa mudança na gestão do enfrentamento à covid-19 vai permitir, por exemplo, identificar com maior rapidez as oportunidades de ampliação de leitos nas macrorregiões, porque elas nem sempre aparecem nos sistemas do SUSFácil, que depende dos prestadores de saúde locais para ser alimentado corretamente.

O monitoramento é diário, em cada uma das unidades, por meio de avaliação dos dados assistenciais, epidemiológicos, laboratoriais e vacinais. Cada URL conta com um líder que tem a responsabilidade de compartilhar as informações da Sala de Situação e do Escritório de Gestão de Leitos; coordenar as discussões e criar planos de ação locais.

“Com essa ação esperamos que todos os dias, até 11h30, as Unidades de Resposta Localizada apresentem um plano de ação específico, a partir da situação de cada região, principalmente quanto ao stress municipal com relação à assistência”, explica a subsecretária interina de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaína Passos de Paula.

Ação rápida e regional

Minas Gerais tem realidades distintas, com 21 milhões de mineiros que, em 14 macrorregiões, são atendidos por redes assistenciais. A Secretaria de Estado de Saúde se faz presente em cada uma por meio das Regionais de Saúde. Por estarem mais próximas dos municípios, elas possuem informações mais específicas relacionadas às aglomerações e eventos, podendo atuar de forma mais efetiva.

“A partir da atuação contínua e integrada do Nível Central e das Regionais, a partir das Unidades de Respostas Localizada (URL), será possível tomar decisões localmente que podem influenciar de forma positiva os indicadores avaliados e melhorar a qualidade das informações e do enfrentamento da pandemia em nosso estado”, afirma o subsecretário de Gestão Regional, Darlan Venâncio Thomaz Pereira.

Rotina Operacional Diária das Unidades

8h30 às 10h30: Levantamento de dados – a Unidade de Resposta Localizada deve receber da Sala de Situação todas as bases de dados atualizadas (BI, Relatório de Alerta Municipal, Relatório de Filas, Cenário Regional)

11h às 11h30: A Unidade se reúne e define o Plano de Ação

11h30 às 16h: Os membros da Unidade de Resposta Localizada executam as ações pactuadas no Plano de Ação

Atribuições

Acompanhamento de indicadores epidemiológicos e assistenciais (BI) regionalizados, stress municipal e monitoramento de contatos da APS;

Definição de ações necessárias para a melhoria da situação do território;

Apoio ao dirigente regional para dirimir os pontos críticos nos municípios e articular soluções relacionadas à respectiva área do NC

Orientação sobre estratégias a serem tomadas pelo gestor municipal para qualificação das informações e tomada de decisão

Pactuação sobre o retorno das informações das regionais/ equipe URL e monitoramento de informações

Atualização do Plano de Ação URL

Pautas Diárias das Unidades