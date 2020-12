Produtor Rural faz doaçao da imagem do ‘Menino Jesus’ para a prefeitura municipal

Após o furto da imagem do ‘Menino Jesus’ do Presépio Municipal ocorrido em janeiro deste ano, o produtor rural Verjanio Santos, mais conhecido por Jacaré, decidiu que faria a doação de uma nova imagem, para o município.

Nesta segunda-feira (21), Verjanio Santos entregou a nova imagem do ‘Menino Jesus’ para a Secretária Municipal de Cultura, Roselene Teixeira no Centro Cultural “Nhô Quim Drumond”, o Casarão da praça Tiradentes,

Com a doaçãõ a imagem do ‘Menino Jesus’, passa a fazer parte do Patrimônio Histórico do municipio, em substituição a imagem que foi furtada.

A peça é uma obra da artista plástica sete-lagoana Sara Ribeiro, que tem uma loja virtual @tremdasete no Instagram e Facebook

O Presépio Municipal, está aberto para a visitação pública no horário de 8 às 16h, de segunda a sexta feira, no Casarão da praça Tiradentes.

Da Redação