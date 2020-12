Jequitibá realiza simulação em área de risco próximo ao Rio das Velhas

Durante exatas três horas deste domingo, dia 20, foram realizados os exercícios simulados de evacuação de área de risco de inundação em Jequitibá. O objetivo foi assegurar a vida e o patrimônio dos moradores em caso de enchente provocada pelo Rio das Velhas. A Prefeitura de Jequitibá, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, as Guardas Civis Municipais de Sete Lagoas e de Contagem, além das secretarias municipais de Saúde, Educação, Obras, Meio Ambiente e Saneamento, Assistência Social, Esportes e Lazer e Cultura e Turismo participaram efetivamente dos exercícios. Foram atendidas 39 famílias pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 18 fizeram o cadastro.

Às 7h o prefeito Humberto Reis deu o comando para o início das atividades, convocando equipes montadas pelas secretarias municipais para atendimento às famílias, como se tudo fosse real. O Posto de Comando foi na Academia da Saúde. Em seguida, todo o efetivo se deslocou para a Praça JK.

O Corpo de Bombeiros utilizou drone que permite às equipes de salvamento em terra localizar e salvar pessoas em situação de afogamento. “ O drone é versátil e filma toda a situação e, junto com o chefe de operações, oferece uma visão mais ampla dos fatos”, destaca o sargento Almeida, da Esquadrilha Arcanjo. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar conta com 21 drones, cinco helicópteros e um avião. O CBMG também demonstrou como se usam os sacos de arremesso utilizados para salvar vidas de quem já estaria em pontos de alagamento, em evento simulado na Lagoa Pedro Saturnino.

Da Praça JK saíram um carro de som da Prefeitura alertando a população da área situada nas proximidades do dique sobre o simulado de evacuação. “O relevo de Jequitibá favorece a enchente. Quando o nível do Rio das Velhas sobe 10 metros é o momento de sair de casa e levar os pertences que for possível, principalmente documentos para receber benefícios sociais”, informa o capitão Rafael de Figueiredo Barbosa, da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediado em Sete Lagoas.

O Ponto de Abrigo da simulação foi na Escola Estadual Vítor Pinto.

Ascom/prefeitura de Jequitibá