Atlético-MG quita dívida com Udinese relativa ao lateral-esquerdo Douglas Santos

Próximo débito a ser pago é parcela da compra de Maicosuel, também junto ao clube italiano

O Atlético-MG encerrou uma das dívidas do clube que era alvo de cobrança na Fifa. Na sexta-feira passada, o clube pagou as duas últimas parcelas à Udinese, da Itália, decorrentes da compra do lateral-esquerdo Douglas Santos, em agosto de 2015.

Segundo apurou o ge com fontes ligadas ao Atlético e à Udinese, o valor das prestações era de 571 mil euros, além das taxas, juros e multas.

Douglas Santos custou ao Atlético, inicialmente, uma taxa de 100 mil euros pelo empréstimo de um ano. Em 2015, o clube tinha a preferência, e a efetuou, para comprar o atleta por mais 2.858.820,00 euros, valor dividido em em cinco parcelas. O Galo não cumpriu o acordado. Via Fifa/CAS, a Udinese cobrou o pagamento.

Em 2016, após a Olimpíada do Rio de Janeiro, o Atlético vendeu o lateral ao Hamburgo, da Alemanha, por 7,5 milhões de euros. Atualmente, Douglas Santos defende o Zenit, da Rússia.

A quitação do débito de Douglas Santos foi revelada pelo presidente eleito Sérgio Coelho em entrevista!

Maicosuel

Em janeiro, o Atlético tem outra dívida a pagar. Trata-se de uma parcela, de aproximadamente 830 mil euros, pela compra do meia-atacante Maicosuel, também junto à Udinese.

Em abril passado, o presidente Sérgio Sette Câmara havia postado nas redes sociais o pagamento de uma parcela.