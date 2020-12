Covid – Novo decreto delimita horário de comércio e número máximo de pessoas por mesa nos bares

O prefeito Duílio de Castro publicou no Diário Oficial Município (DOM) o Decreto nº 6.435 (21 de dezembro de 2020), onde estabeleceu novas medidas protetivas e restritivas devido ao registro do aumento de casos de contágio em razão de pandemia da Covid-19.

Entre as novas mudanças, está estabelecido:

• O atendimento prestado presencialmente ao público em agências bancárias deverá ser realizado obrigatoriamente por, no mínimo, 6hs (seis horas) diárias, visando eliminar aglomerações nas áreas internas e externas, com organização de filas observando o distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros);

• Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar de 8hs até às 20hs de segunda a sexta-feira e de 8hs até às 15hs no sábado, e, no caso daqueles situados em shoppings centers e galerias comerciais, o funcionamento deverá ocorrer de 10hs às 22hs nos dias de semana e nos finais de semana e feriados;

• No caso de shoppings, galerias comerciais, supermercados, hipermercados, deverá ser disponibilizado em cada entrada dos estabelecimentos sistema de medição de temperatura, com restrição de entrada em caso da temperatura aferida ser superior a 37,5º. Os acompanhantes, independentemente da temperatura, também estarão sujeitos à restrição;

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas:

• As mesas deverão ser ocupadas por, no máximo, 4 (quatro) pessoas.

Transporte coletivo:

• Os veículos deverão ser sinalizados com a capacidade de ocupação e com os locais de posicionamento preferencial dos passageiros, observado o número limitado de passageiros em pé, bem como de usuários idosos beneficiários de gratuidade, variando de acordo com o tipo de veículo:

• Máximo de 10 (dez) passageiros em pé e máximo de 04 (quatro) usuários idosos beneficiários de gratuidade simultaneamente, para o ônibus convencional; máximo de 06 (seis) passageiros em pé e máximo de 02 (dois) usuários idosos beneficiários de gratuidade simultaneamente, para o miniônibus. (…)”.

Veja decreto na íntegra:

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={DB1AD2D8-A6E4-ABCD-46CC-E8D5D1E36D70