Covid-19: Em Sete Lagoas mais 247 novos casos e 2 óbitos no final de semana; confira boletim desta segunda-feira (21)

Com um aumento de 1,8% nas notificações de novos casos suspeitos no fim de semana, a cidade tem hoje 1.053 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 15.125 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.892 suspeitos. Foram registrados 247 novos casos positivos desde a última sexta-feira. São 117 mulheres e 130 homens, o que eleva o número de contaminados a 5.280 desde o início do monitoramento.

Mais dois óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados: um na quarta, dia 16, uma mulher de 91 anos que estava internada na Unimed, e outro hoje pela manhã, um homem de 64 anos que estava internado no Nossa Senhora das Graças. Já os dois óbitos suspeitos registrados na semana passada, um no dia 12 e outro no dia 17, também foram confirmados como sendo por Covid. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 78 óbitos, 25 hospitalizados, 198 pessoas em isolamento domiciliar e 4.979 curadas.

Hospitalizados

Ao todo são 64 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 33 em enfermaria e 31 em UTI. Destes, 42 testaram positivo para Covid, há dois internados com resultado negativo e 20 pacientes aguardando resultado de exames. Dos 42 pacientes positivos para Covid internados hoje na cidade, 25 são de Sete Lagoas, cinco são de Santana de Pirapama, dois de Maravilhas, dois de Caetanópolis, e os demais são de Pompéu, Baldim, Cachoeira da Prata, Abaeté, Jequitibá, Capim Branco, Cordisburgo e Paraopeba.

Hoje são 23 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 18 em UTI), 16 no Hospital Nossa Senhora das Graças (dez em enfermaria, quatro em UTI, um em pediatria e um em maternidade), 13 internados no Hospital da Unimed (cinco deles em UTI) e 12 na UPA, com quatro deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 103%. Dos 31 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 21 são pacientes de Sete Lagoas, três são de Pirapama e os demais são de Abaeté, Maravilhas, Pompéu e Baldim.

A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas chega a 110%. Essas taxas de ocupação de leitos não significam que os pacientes estão desassistidos, mas sim que eles estão internados em leitos ainda não registrados pelo Governo do Estado. O Município vem garantindo todo o suporte aos pacientes que necessitam de internação por Covid em Sete Lagoas.

Fiscalização

A Guarda Civil, a Vigilância Sanitária e a Fiscalização Tributária do Município realizaram neste fim de semana uma blitz educativa nos bairros Boa Vista, Fátima, Vila Brasil, Braz Filizola, São João, são Vicente, Emília, centro, Canaã, Santa Luzia, Jardim Arizona, Manoa, Nossa Senhora das Graças, Papavento e Carmo. Segundo balanço da Guarda, foram realizadas 11 notificações e um bar foi fechado.

Mais leitos

A Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas enviou ofício à Secretaria Municipal de Saúde informando que o Estado já solicitou que todos os leitos desmobilizados sejam reativados. O ofício diz ainda que os leitos de hospitais de pequeno porte dedicados a pacientes não Covid estarão liberados para pacientes com Covid. Assim, nos próximos dias a taxa de ocupação de leitos deve diminuir, o que não tira da população a responsabilidade de manter o distanciamento social, evitar aglomerações e reforçar a higiene. “Hoje teremos mais um decreto com novas medidas restritivas, mas precisamos que a população se conscientize, principalmente com relação às aglomerações nas casas”, enfatizou o prefeito Duílio de Castro. Dúvidas: 3773-2576 Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Bairros com casos confirmados de Covid-19 em Sete Lagoas:

Boa Vista: 178

Jardim Arizona: 172

Centro: 171

Progresso: 165

Carmo I: 135

JK: 126

São Geraldo: 122

Santo Antônio: 120

Nossa Senhora das Graças: 119

Montreal: 110

Nova Cidade: 108

Interlagos I: 102

Cidade de Deus: 96

Verde Vale: 94

Canaan: 91

Jardim Europa: 88

Santa Luzia: 82

São Francisco: 79

Indústrias: 74

Mangabeiras: 72

Belo Vale I: 67

Barreiro e Catarina: 64

Luxemburgo e Interlagos II: 61

Iporanga: 60

Bernardo Valadares, Jardim Cambuí e Vale das Palmeiras: 55

Aeroporto e Orozimbo Macedo: 54

Alvorada, Esperança, Emília e Monoa: 53

CDI, São João e São Vicente: 51

Vapabuçu: 48

Fátima: 47

Itapuã I: 46

Jardim Primavera II: 44

Braz Filizola e Jardim Primavera I: 42

Santa Helena: 41

Eldorado e São Cristovão: 40

Santa Elisa: 37

Brasília: 35

Canadá: 33

São Pedro: 31

Bela Vista II: 30

Padre Teodoro I: 29

Bela Vista I e São Dimas: 28

Morro do Claro: 27

Santa Rita: 26

Jardim Universitário: 25

Novo Horizonte e Vila Brasil: 24

Olinto Alvim e Planalto: 23

Santa Rosa: 22

Itapuã II e Monte Carlo: 21

Industrial: 20

Papavento: 18

Belo Vale II e Santa Maria: 17

Jardim dos Pequis e Santa Marcelina: 14

13 CASOS

Cidade Nova, Cedro Cachoeira, Dona Dora, Dante Lanza, Glória, Residencial Da Vinci e Santa Felicidade.

12 CASOS

São Jorge e Titamar.

11 CASOS

Bouganville I, Dona Silva, Carmo II, Flórida e Nossa Senhora de Lourdes.

10 CASOS

Bom Jardim e São José.

9 CASOS

Bouganville II, Brejinho, Panorama, Recanto da Serra e Tamanduá.

8 CASOS

Distrito Industrial, Esmeraldas I, New York, Residencial Ermitage e Wenceslau Braz.

7 CASOS

Canadá II e Fazenda Velha.

6 CASOS

Chácara do Paiva, Funcionários, Indústrias II, Recanto do Cetro e São Sebastião.

5 CASOS

Esmeraldas II, Residencial Campestre, Residencial Pôr do Sol e Zona Rural.

4 CASOS

Alex Paiva, Bela Vista III, Lagoa Grande e Portal da Serra.

3 CASOS

Anchieta, Centenário, Goiabeiras, Henrique Nery, Lontra, Iporanga II.

2 CASOS

Condomínio Lagoa Azul, Del Rey, Santa Cruz, Riacho do Campo, Estiva, Residencial Blue Garden, São Cristovão II, Bandeirante, Campo de Aviação, Ouro Branco, Honorina Pontes, Quintas da Varginha e Vila Ipê.

1 CASO

Areias, Cemig, Catavento, Iraque, Embrapa Esplanada do Moinho, Flora Bela, Padre Teodoro II, Recanto São José e Silva Xavier

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas