Magal é mais uma vítima fatal da Covid-19

Morreu na manhã desta segunda-feira, 21, o empresário Sérgio Magal, aos 64 anos, mais uma vítima da Covid-19. Ele estava internado, desde o último sábado no Hospital Nossa Senhora das Graças. Com complicações decorrentes do novo coronavírus, ele teve que passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos pós-operatório.

Magal era muito conhecido em Sete Lagoas e trabalhava no mercado financeiro. Seu jeito alegre e extrovertido marcou épocas. Estudou no Colégio Dom Silvério e era comum avistá-lo, diariamente, na orla da Lagoa Paulino pela manhã sempre sorridente e pronto para uma boa prosa.

Ele também foi um dos fundadores e grande incentivador do festival gastronômico Sabor de Bar, uma promoção do Jornal SETE DIAS, do qual também era jurado com cadeira cativa.



A família vive um drama particular: no dia 17, quinta passada, a matriarca e mãe do empresário, Dona Tereza (na foto acima), também veio a óbito após contrair a doença.

Ainda não há detalhes, sobre realização do velório ou enterro.

