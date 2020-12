INSS: Liberado calendário oficial de pagamentos dos benefícios para 2021; veja as datas

Primeiramente, recebem os beneficiários que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 (valor atual). Para 2021, a previsão é o piso nacional passe para R$ 1.087,87, ainda podendo sofrer alterações.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou o seu novo calendário com todas as datas de pagamentos de aposentadorias, pensão e auxílio-doença para o ano de 2021.

Segundo o cronograma de pagamentos liberado pela autarquia, as datas de pagamentos variam conforme o valor do benefício e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Veja o exemplo:

beneficiário que tem número do benefício é 132.645.871 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 1.

Primeiramente, recebem os beneficiários que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 (valor atual). Para 2021, a previsão é o piso nacional passe para R$ 1.087,87, ainda podendo sofrer alterações.

Já quem recebe mais do que um salário recebe o benefício em datas diferentes. Quando o dia do pagamento cai em um feriado, o depósito é realizado no dia útil seguinte. Confira abaixo as datas de pagamento de 2021, conforme o último número do benefício, como já mencionado, excluindo-se o dígito:

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

INSS: Calendário para 2020 ainda em vigor

Os beneficiários do INSS ainda poderão receber os pagamentos referente ao mês de dezembro, entre o período compreendido entre 22 de dezembro de 2020 e 08 de janeiro de 2021.

Veja o cronograma:

Para quem ganha até um salário mínimo

Final 1: 22 de dezembro

Final 2: 23 de dezembro

Final 3: 28 de dezembro

Final 4: 29 de dezembro

Final 5: 30 de dezembro

Final 6: 4 de janeiro

Final 7: 5 de janeiro

Final 8: 6 de janeiro

Final 9: 7 de janeiro

Final 0: 8 de janeiro

Para quem ganha mais que um salário mínimo

Final 1 e 6: 4 de janeiro de 2021

Final 2 e 7: 5 de janeiro de 2021

Final 3 e 8: 6 de janeiro de 2021

Final 4 e 9: 7 de janeiro de 2021

Final 5 e 0: 8 de janeiro de 2021

Fonte: noticiasconcursos.com.br