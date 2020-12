PM divulga resultados da ‘Operação Natalina’ da primeira quinzena de dezembro

O 25º Batalhão da Polícia Militar em Sete Lagoas, divulgou nesta sexta-feira (18), os resultados da Operação Natalina, da primeira quinzena do mês de dezembro.

O objetivo da operação é garantir maior segurança ao consumidor e ao lojista, no período da compras de Natal, com maior efetivo nas ruas inclusive empenhando os militares que trabalham na área administrativa, além do reforço da aeronave ” Pégasus” que fica em posição estratégica na região central da cidade, na avenida Antônio Olinto.

A aeronave, tem ainda dispertado a atenção das pessoas que passam pelo local e muitos acabam registrando através de fotos.

A operação foi lançada oficialmente, no dia 26 de novembro com o apoio da Câmara dos Dirigentes Lojsitas- CDL e do Sicoob/Credisete no Cat JK . A operação, vai até 31 de dezembro.

O balanço da primeira quinzena, aponta que 199 lojistas já foram visitados e 300% de aparelhos celulares recuperados, além da redução de crimes principalmente contra o patrimônio, que são mais comuns nesta época do ano, devido a maior circurlação de dinheiro.





Da Redação com informações da Agência de Comunicação- 25º BPM