Shopping Sete Lagoas divulga horário especial de funcionamento

O Shopping Sete Lagoas divulgou em seu site horário especial de funcionamento. Em nota, é informado que “devido ao risco de contaminação do Covid-19, alteramos, temporariamente, nosso horário de funcionamento”. Confira:

Feriados e alterações de horário:

Para mais detalhes sobre alteração de horário de funcionamento, devido a feriados e outros fatores, consulte as redes sociais (Instagram: @shoppingsetelagoas e Facebook: Shopping Sete Lagoas).

• Lojas (apenas segmentos enquadrados na onda amarela do Programa Minas Consciente)

Funcionam de 11h às 22h de segunda a sexta-feira. De 10h às 22h no sábado e, no domingo, facultativo de 12h às 14h; obrigatório de 14h às 20h.

• Drogaria Araújo

Funciona de 10h às 22h de segunda a domingo.•

• Operações de Alimentação:

Funcionam de Segunda a Sábado, de 11h às 22h. Domingo de 12h às 22h•

• Supermercado Santa Helena

Funciona de 10h às 22h de segunda a sábado. Domingo de 10h às 21h.

• Lotérica

Funciona de 11h às 19h de segunda a sexta; e de 10h às 16h, no sábado.

• Renova Câmbio

Funciona de 11h às 20h de segunda a sexta; e de 10h às 18h, no sábado.

• Cinema

Fechado Conforme Decreto Municipal 6.421, de 04 de dezembro 2020

• Recreação e lazer

Fechados Conforme Decreto Municipal 6.421, de 04 de dezembro 2020

HORÁRIO FUNCIONAMENTO – FINAL DE ANO

• 20/12 (domingo): de 10h às 22h (horário diferenciado de natal – Obrigatório para todos)

• 24/12: de 11h às 18h (obrigatório para todos)

• 25/12: Lojas e quiosques fechados / Lazer e alimentação facultativo (de 11h às 20h)

• 31/12: de 11h às 18h (obrigatório para todos)

• 01/01: Lojas e quiosques fechados / Lazer e alimentação facultativo (de 11h às 20h)