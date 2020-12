Aberta consulta pública para ano letivo de 2021

Comunidade escolar, pais e alunos podem contribuir para as estratégias de ensino da rede pública estadual até 15/1

O Governo de Minas abriu nesta sexta-feira (18/12) a consulta pública para definir diretrizes pedagógicas para o ano letivo de 2021.

Desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a consulta busca ouvir a comunidade escolar e colher contribuições para a construção do modelo pedagógico a ser desenvolvido na rede pública estadual de ensino no próximo ano. A participação é feita por meio de formulário eletrônico que pode ser acessado no site da SEE/MG e, também, nas redes sociais. O endereço do site é www.educacao.mg.gov.br.

“Será uma nova fase de todo esforço que vem sendo realizado por essa rede, diante dos desafios causados pela pandemia”, disse a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, em vídeo enviado a toda a comunidade escolar.

Participação

A consulta pública está aberta para contribuições de pais, alunos, professores, gestores e a toda a comunidade escolar sobre possíveis estratégias que poderão ser adotadas na rede pública estadual de ensino.

As escolas estarão abertas e disponibilizam computador para os que não têm acesso à internet poderem participar da consulta pública.

Medidas de prevenção à covid-19 estão em vigor em todas as unidades de ensino da rede estadual.