Grupo Heineken vai investir R$ R$ 1,8 bi em Minas Gerais

Empresa multinacional vai implantar fábrica em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com foco no segmento de cervejas premium

Apesar da proximidade com o final de ano, novos empreendimentos não param de chegar em Minas Gerais. A cervejaria holandesa Heineken anunciou investimento de R$ 1,8 bilhão e geração de 350 empregos diretos. A unidade fabril será instalada no município de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A empresa possui mais de 13 mil colaboradores no Brasil, sendo a segunda maior produtora de cerveja do país.

Com o anúncio da empresa, o Governo de Minas Gerais reforça a qualidade do ambiente de negócios no estado, garantindo cada vez mais a atração de novos investimentos. “A chegada de uma gigante como a Heineken em Pedro Leopoldo é uma ótima notícia para Minas Gerais. Serão mais investimentos e empregos para os mineiros, algo que nosso governo tem se esforçado muito para tornar possível. Confio que será apenas o início de uma longa e produtiva parceria”, destaca o governador Romeu Zema.

A nova fábrica será a 16ª unidade do grupo, e prevê ainda mais o crescimento da empresa no Brasil, especialmente no segmento de cervejas premium. “A localização é estratégica para a companhia, uma vez que a região Sudeste é extremamente importante para o crescimento das categorias premium e mainstream. O Grupo Heineken acredita no Brasil e segue investindo para garantir que seus produtos cheguem a todos os consumidores e clientes em todo o país”, afirma Maurício Giamellaro, presidente do Grupo Heineken no Brasil.

Trabalho conjunto

A conquista do novo empreendimento é resultado do trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), e da Secretaria de Fazenda (SEF). “Estamos felizes que mais uma grande empresa vai se instalar em Minas Gerais. O trabalho conjunto reafirma o nosso propósito, a simplificação dos negócios e o crescimento da economia”, afirma o secretário adjunto da Sede, Fernando Passalio.

Após o anúncio, Minas Gerais conta com mais uma empresa cervejeira. Atualmente, grandes nomes como o Grupo Petrópolis e a Ambev já realizam operações em território mineiro. “Existem vários motivos para a atração de novas cervejarias no estado. Além da disponibilidade de água, temos a questão logística e um mercado consumidor potente. A população mineira é grande consumidora da bebida. Anteriormente, importávamos cerveja de outros estados. Agora, somos os fabricantes. A implementação da Heineken representa mais uma aula de gestão pública e de bom atendimento ao empresário. Conquistamos o investimento após longo período de negociação”, conclui o presidente do Indi, Thiago Toscano.

Por Agência Minas