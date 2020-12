PM em ação rápida prende suspeitos de roubo, em Capim Branco

Nesta sexta-feira (18), policiais militares foram empenhados em uma ocorrência de roubo na cidade de Capim Branco.

Em contato com as vítimas e de posse das características dos autores, os militares realizaram diversas diligências e conseguiram prender em flagrante de um homem e apreender um menor de idade, suspeitos de envolvimento no crime.

Além de apreender a arma de fogo de fabricação artesanal, 2 munições calibre 12, 1 faca, 1 TV sem nota fiscal, celulares e mais de R$100,00 reais em dinheiro.

O suspeito foi preso e o menor de idade apreendido, juntamente com o material e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM