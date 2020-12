Carol Canabrava e Eraldo da Saúde foram os convidados do Passando a Limpo desta sexta (18)

A primeira convidada foi a vereadora Carol Canabrava, que comentou sobre vários assuntos, como a situação da Covid-19 na cidade, já que ela testou positivo para a doença. “Após ser diagnosticada, o que eu senti é que por mais que ainda tem muitos estudos, ainda tem muito a se falar. Porque, até então, fala que o maior risco é para quem tem alguns problemas de saúde específicos, pelo qual eu não enquadro em nenhum deles e eu acabei ficando bem debilitada. Meu marido que já se enquadra não teve a mesma situação que eu fiquei. Graças a Deus não precisei de ser internada”, contou.

Além disso, foi comentado sobre os leitos da UTI que foram retirados de Sete Lagoas pelo Estado e outros tópicos relacionados à doença.

Quando perguntada sobre sua trajetória para se tornar uma das vereadoras eleitas, Carol contou “Meu nome foi bem circulado né, eu já estava apoiando o Douglas desde o início que ele colocou o nome, o nome que eu acreditei ser o melhor para o momento da nossa cidade e as conversas começaram muito mais da imprensa do que do próprio meio que a gente estava conduzindo. Desde a última vez que eu vim aqui eu falei que eu tinha muita intenção de estar participando dessa disputa de 2020 e desde então eu comecei a conversar com as pessoas que sempre me acompanharam, que me seguem e que acreditam no meu nome, o que elas esperavam de mim. E eu tinha muito comigo que eu queria ser dona de mim nesse momento, dona dos meus atos, não que de outra forma a gente não é. Mas existem alguns que às vezes você fica na sombra, outros você tem a chance de colocar a voz, a boca ali no trombone mesmo né? E eu já estava muito focada na minha campanha como candidata a vereadora”.

Outros assuntos foram abordados, como o trabalho que ela pretende fazer em seu mandato, como é trabalhar com a política em meio a tantas polêmicas, qual chapa vai apoiar para a presidência da Câmara e suas expectativas para os próximos quatro anos.

Quando Eraldo da Saúde foi entrevistado, ele mostrou gratidão e apreço pela oportunidade de fazer um trabalho memorável durante seu mandato. “Eu moro no Itapuã há mais de 30 anos e fui comerciante, trabalhei em escolas e tudo, e não tinha pretensão nenhuma de ser um candidato, sempre fui um apoiador dos políticos. Quando foi em 2016 veio aquela ideia dos amigos que sempre falaram ‘Entra na política’ e eu nunca quis, falava que não, que não era o objetivo e eu sempre falava que o que a mão direita faz a esquerda não precisa saber. Quando foi em 2016 nós tomanmos uma iniciativa e viemo com a candidatura, onde nós tivemos uma votação muito boa, que foram 1396 votos, eleito no 13º lugar e perdemos por motivo de legenda de partido, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, Deus prepara as pessoas e não era a hora da gente ganhar”, conta.

Eraldo contou como pretende, também, realizar seu trabalho no Legislativo. “O nosso trabalho é aquele silencioso, do dia a dia, de passar nas casas, de estar conversando. Porque hoje o nosso povo setelagoano está precisando de conversa, daquela palavra amiga, às vezes o povo não quer pedir nada, sabe? Quer conversar, estar do lado da gente, quer carinho, quer colo, quem é que não gosta de um colo, não é? Então é isso que o Eraldo da Saúde vai fazer no dia a dia. Tem os seus papéis para fazer na Câmara? Sim, mas depois que sair da Câmara é estar visitando, é esse papel amigo que eu já sei fazer há muitos anos”, afirma.

Vários outros assuntos foram abordados, sobre a trajetória de sua campanha, a presidência da Câmara e suas expectativas para seu mandato.

Da Redação com Sete Lagoas.com.br