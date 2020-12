Padre é preso enquanto tirava 2ª via da carteira de identidade em Montes Claros

Um padre de 55 anos foi preso enquanto tirava a segunda via da carteira de identidade em uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra ele por um crime que teria sido cometido em Bocaiúva, também no Norte do Estado, em 2017.

O padre é suspeito de ter assediado sexualmente de um adolescente, que na época tinha 17 anos. Ele foi denunciado pela mãe do então adolescente, que contou que o religioso, após conseguir o telefone do filho dela, passou a enviar várias mensagens e fazer diversas ligações para que pudesse encontrar com menor.

Após a denúncia, o padre foi afastado das atividades. Em nota, a Arquidiocese de Montes Claros, responsável pela paróquia em Bocaiúva. informou que o religioso está sendo acompanhado pela arquidiocese e que a prisão preventiva dele já foi revogada.

Se condenado, ele pode pegar de um a dois anos de prisão.

Fonte: Itatiaia