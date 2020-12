Motos furtadas são recuperadas pela PM, em Pedro Leopoldo

Na tarde de ontem (17) os policiais militares receberam denúncia de que em uma residência no bairro Santa Tereza em Pedro Leopoldo teria uma motocicleta produto de furto. Ao chegar no local, foi constatado que a casa pertencia ao proprietário de uma oficina mecânica que evadiu do local ao perceber a presença policial.

Os militares foram recebidos pela esposa do suspeito na residência e ao realizarem buscas no local, foram encontradas duas motocicletas produto de furto na cidade de Belo Horizonte e diversas peças de motocicletas sem nota fiscal.

Foram feitas buscas também na oficina mecânica do autor, sendo encontrado um pé de maconha.

A mulher que estava na residência, esposa do autor que evadiu, foi presa em flagrante delito sendo encaminhada, juntamente com todo o material apreendido, a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM