PM lança operação ‘Guardião dos Lagos’ em Pedro Leopoldo e região

Na última quarta-feira (16), foi desencadeada nos municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais a operação Guardião do Lagos, que teve como objetivo o combate a criminalidade violenta, promovendo a segurança da comunidade. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, além de operações localizadas em áreas de maior incidência criminal na região.

Houve a participação de mais de 70 policiais militares juntamente com a ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) do 25º BPM.

Durante a operação, foram apreendidos grande quantidade de drogas (maconha, cocaína e haxixe), além de rádio comunicador, dinheiro e celulares. Foram presas 4 pessoas e 1 menor de idade apreendido.

Todos os materiais apreendidos e autores presos, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM