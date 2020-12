Atualização: Tombamento de caminhão na Castelo Branco deixa trânsito interditado

Na manhã desta sexta (18) militares do Corpo de Bombeiros foram acionados via 193, para atuarem em capotamento de caminhão na Avenida Marechal Castelo Branco, após pneus estourarem e motorista perder o controle.

No local a vítima o motorista do caminhão ficou preso as ferragens , sendo o desencarceramento realizado pelos bombeiros.

Após a retirada a vítima foi repassada ao SAMU com ferimentos leves e conduzida ao hospital.

O acidente provocou engarrafamento no trânsito e a via permanece interditada. O desvio pode ser feito pelo Eldorado para o acesso para a BR- 040. Somente, o sentido saída para a BR040, continua interditado já tendo sido retirado o caminhão, mas a caga de grama ainda não.

Redação com Assesossoria Corpo de Bombeiros/Sete Lagoas