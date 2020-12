Consórcio de saúde vai garantir a abertura de 10 leitos de UTI para pacientes da Covid em Sete Lagoas

Em Assembleia, realizada na última terça-feira, 15, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas – Cismisel o prefeito Duílio de Castro (Patriota), informou, que Sete Lagoas como cidade polo referência em saúde para outros 34 municípios, enfrenta dificuldades para o enfrentamento da Covid-19.

A situação é provocada pelo contínuo aumento do número de casos e agravada pela desmobilização de leitos de UTI e enfermaria pelo Governo do Minas Gerais no Hospital Municipal e no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Diante da situação, ficou definido na Assembleia, que o Cismisel vai custear pelo período de dois meses, 10 novos leitos de UTI instalados no Hospital Nossa Senhora das Graças.

A partir da decisão, o consórcio iniciou o levantamento dos custos e contratação de profissionais para a assinatura do Termo de Cooperação, que será assinado com Prefeitura de Sete Lagoas.

Segundo Geraldo Custódio da Silva Júnior (Juninho), prefeito de Inhaúma e Presidente do Cismisel, foi uma decisão colegiada para ajudar a cidade polo neste momento difícil, até que o Estado faça o novo credenciamento de leitos. “Esses leitos não serão suficientes diante do agravamento da pandemia e, com certeza, serão imediatamente ocupados. Vamos precisar de muito mais”, prevê. Juninho ainda ressaltou a importância da conscientização da população, no sentido de cumprir o distanciamento social, uso de máscara e alcoól em gel para higienização das mãos e evitar aglomerações, principalmente nas festas de fim de ano.

Participaram da Assembleia os prefeitos das seguintes cidades: Papagaios, Maravilhas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Inhaúma, Paraopeba, Caetanópolis, Araçaí, Cordisburgo, Jequitibá, Baldim, Santana de Pirapama e Sete Lagoas.

Da Redação