Sete Lagoas registrou 126 novos casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Prefeitura e PMMG iniciam amplo plano de fiscalização para conter avanço da Covid na cidade

Com uma alta de 1,35% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.369 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (menos 7,6% em relação à semana passada, quando 1.482 pessoas eram monitoradas) e 1.889 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 14.528 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje, porém, foram registrados 126 novos casos positivos: 69 mulheres e 57 homens. Não há novos óbitos por Covid confirmados. O óbito suspeito registrado no dia 12 segue em investigação. Assim, Sete Lagoas soma 4.874 contaminações desde o início da pandemia, entre elas, 74 óbitos, 23 hospitalizados, 194 pessoas em isolamento domiciliar e 4.583 já recuperadas.

Hospitalizados



Com duas internações em UTI a menos de ontem para hoje, a cidade tem hoje 53 pacientes internados por causas respiratórias, sendo 25 em enfermaria e 28 em UTI. Nos leitos de UTI são 18 pacientes de Sete Lagoas, quatro de Santana de Pirapama, e os demais de Abaeté, Maravilhas, Pompéu, Caetanópolis e Cachoeira da Prata. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está hoje em 93%.

No Hospital Municipal são 25 internações (19 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo quatro em UTI, oito em enfermaria, duas em pediatria e uma em maternidade. No Hospital da Unimed temos nove internados, sendo quatro em UTI, e na UPA são quatro internações, uma delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade segue em 100%.

Entre os 53 internados, 34 testaram positivo, sendo 23 deles de Sete Lagoas, quatro de Pirapama, dois de Pompéu, e os demais de Baldim, Caetanópolis, Cachoeira da Prata e Abaeté. Não há pacientes com resultado negativo, mas 19 internados ainda aguardam resultados de exames.

Fiscalização

Uma reunião ocorrida hoje pela manhã entre Procuradoria Geral do Município, Guarda Municipal, Defesa Civil, Código de Posturas, fiscais da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente e Polícia Militar, definiu um amplo plano de ação para fiscalizar o comércio e o transporte coletivo em várias regiões da cidade nos próximos dias. Alvo de várias denúncias de aglomeração nas últimas semanas, um popular espaço de eventos na orla da Lagoa Paulino teve seu alvará cassado ontem e não pode mais funcionar.

“Toda a inteligência da fiscalização caberá à Guarda, com ações coordenadas em parceria com a PMMG e fiscais do Município, tanto durante o dia quanto à noite”, afirma o comandante Andrade, da Guarda Municipal.

Denúncias de aglomerações em espaços públicos e estabelecimentos comerciais em desacordo com as normas devem ser feitas pelo 153. Já denúncias de festas em locais privados, como sítios e residências, devem ser feitas junto à Polícia Militar, pelo 190.

Minas Consciente

O Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, foi atualizado novamente ontem. Sete das 14 macrorregiões de Saúde se encontram agora na onda vermelha do plano durante a próxima semana, conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19. As mudanças são válidas de 19 a 26 de dezembro. Funcionam somente com serviços essenciais as regiões: Jequitinhonha, Leste, ​Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste e Centro-Sul.

Na onda amarela, que permite funcionamento de bares, restaurantes e academias, por exemplo, ficam as regiões Centro – da qual Sete Lagoas faz parte -, Norte, Noroeste, Oeste e Sul. Apenas as macrorregiões Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permanecem na onda verde, onde atividades como teatro, cinema e clubes já podem funcionar.

O alerta reforça a necessidade de cuidados por parte da população. Agora, mais do que nunca, com a chegada do fim de ano e das comemorações de Natal, é preciso que a população se conscientize para evitar o avanço da pandemia. Use máscara ao sair, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.