Faculdade Promove realizou evento de ação social

A Faculdade Promove de Sete Lagoas realizou a 15.ª edição do evento anual Promove Solidário. Ao longo dos 14 anos, o evento ofereceu ações sociais, extensionistas e prestação de serviços à comunidade. Em virtude da pandemia, este ano o evento passou por inovações. Uma delas é a unificação da campanha com o Colégio Promove, envolvendo seus alunos.

No dia 12 de dezembro de 2020, a instituição recebeu diversas doações na área externa da unidade sede, localizada à rua Dr. Pena, das 09h às 13h. Foi montada uma estrutura com tenda, mesas e caixas para recebimento das doações “drive thru”, trazendo segurança e comodidade a todos.

Neste ano, os alunos do 4.º período do curso de Engenharia Civil também participaram do evento e arrecadaram produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que foram doados, no mesmo dia, à Vila Vicentina de Sete Lagoas.

Os integrantes da Atlética Muralha arrecadaram brinquedos, calçados e roupas infantis, a serem doados a uma instituição de caridade e a algumas cartinhas da campanha “Papai Noel dos Correios”, que este ano também está on-line. Ao todo, foram arrecadados 103 brinquedos apenas no evento.

Foram arrecadados, ainda, lacres de alumínio e óleo vegetal saturado, intensificando as campanhas ambientais permanentes da Faculdade. A coleta dos lacres de alumínio advém de uma parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças que, a cada 140 garrafas pets de lacres, troca por uma cadeira de rodas, a ser doada a um paciente carente. Ao longo do evento, foram doadas 09 garrafas pets, com intenso envolvimento dos alunos do Colégio Promove. O óleo vegetal saturado é uma parceria da IES com a Recóleo, empresa radicada em BH, que transforma o óleo de cozinha em biodiesel. A cada coleta, a Recóleo permuta produtos de limpeza com a Faculdade, que são doados a instituições carentes da cidade. Durante o Promove Solidário, foram arrecadados 4,5 litros de óleo.

Professores, funcionários, alunos e comunidade em geral marcaram presença no evento, contribuindo com as doações! Por mais um ano de ações sociais e ambientais, a IES obteve o selo de instituição socialmente responsável, emitido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), válido até 2021.

