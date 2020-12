Ford revela carro de corrida real criado em parceria com atletas de eSports

A Ford divulgou nesta quarta-feira o Fordzilla P1, primeiro carro desenvolvido por uma marca automotiva em parceria com atletas de eSports. O modelo foi reproduzido no mundo real e também competirá virtualmente. Fordzilla é o nome do time oficial da Ford dedicado ao eSport. Este será também o primeiro carro da Ford construído digitalmente sem qualquer interação face a face, por uma equipe distribuída em cinco países que não se reuniu pessoalmente devido à pandemia do coronavírus.

O processo de criação começou em março, quando jogadores foram convidados a votar em vários aspectos do carro pelo Twitter, incluindo a posição do motor, configuração dos bancos e do cockpit. Cerca de 250 mil fãs participaram do processo. O exterior foi criado por Arturo Ariño e o interior por Robert Engelmann, designers da Ford.

Piloto e copiloto são cobertos por uma capota transparente que deixa indefinidos os limites do exterior e interior do carro. Imagem: Divulgação A frente do modelo foi inspirada na do Ford GT. No cockpit, painéis de LED informam piloto e copiloto. Uma tela integrada no volante permite a troca de dados com a equipe no box. Todo o interior foi projetado para minimizar qualquer tipo de distração do piloto e aumentar o prazer de correr. O modelo tem 4.731 mm de comprimento, 2.000 mm de largura, 895 mm de altura e rodas de aro 21 com pneus 315/30 R21 na dianteira e 355/25 R21 na traseira.

Fonte: uol.com.br