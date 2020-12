Jequitibá terá simulado de evacuação de área de risco, neste domingo (20)

Os moradores de Jequitibá estão sendo convidados pela Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos a participarem dos exercícios simulados de evacuação de área de risco de inundação. O treinamento será realizado neste domingo, dia 20, a partir das 9h, no Centro da cidade, próximo ao dique que protege o município contra enchentes.

Uma ampla campanha de informação está sendo feita para que os moradores de Jequitibá participem da iniciativa e recebam as informações necessárias, seja através das redes sociais e de visitas em diversas casas nas zonas urbana e rural. O nível do Rio das Velhas é monitorado diariamente pela Defesa Civil e está normal.

Além da solicitação aos moradores para comparecerem ao treinamento simulado, a Prefeitura de Jequitibá e a Defesa Civil lembram que as pessoas devem ir ao evento usando máscaras para proteção contra o Covid-19.

PREPARAÇÃO – Em recente reunião na Câmara Municipal, o capitão Rafael de Figueiredo Barbosa, da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, sediado em Sete Lagoas, destacou que “o Plano de Contingência de Jequitibá é referência para os municípios de Minas Gerais.” Ele estava acompanhado do capitão Jefferson Geraldo de Miranda e do tenente Mateus Fontana Gomes Neves.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Saneamento Poliana Valgas destacou que, assim como as forças das águas, a resistência das pessoas e da equipe de defesa civil cresceu após o enfrentamento da terceira enchente em Jequitibá, em janeiro de 2020. No início desse ano, a prática do Plano de Contingência de Jequitibá proporcionou a atuação conjunta de todas as secretarias.

O prefeito Humberto Reis, presente à reunião, esteve presente em todas as ações durante a enchente de janeiro de 2020, cuja coordenação, conforme protocolo de segurança adotado em todo o País, cabe à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. No caso específico de Jequitibá, o COMPDEC já estabeleceu organograma e definiu funções de cada secretaria em caso de calamidade pública, como ocorreu em janeiro deste ano.

Assim, foram possíveis as ações que contaram com a efetiva participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Na semana passada, o prefeito Humberto Reis e o vice-prefeito Luiz Carlos Pinheiro – eleito para o cargo de prefeito e que toma posse em 1º de janeiro de 2021 – estiveram em Brasília para buscar recursos da ordem de R$ 4 milhões para recuperar o dique. Ambos estiveram com os senadores Antônio Anastasia e Carlos Viana, além do deputado federal Eros Biondini, todos da bancada mineira no Congresso Nacional. O projeto do dique foi protocolado no Ministério da Integração Regional para receber apoio financeiro do Governo Federal.

Jequitibá na enchente de janeiro de 2020

Ascom/prefeitura de Jequitibá