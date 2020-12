Última chance: consumidores têm até dia 21 de dezembro para negociar dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome

O evento acontece através dos canais digitais da empresa e nas unidades dos Correios e mais de 5 milhões de acordos já foram fechados; descontos podem chegar a até 99%.

O maior Feirão Serasa Limpa Nome da história está terminando. Os consumidores que queiram aproveitar a oportunidade para quitar suas dívidas podem acessar o serviço no site e app da Serasa ou, ainda, entrar em contato pelo WhatsApp 11 99575-2096 ou pelo telefone 0800 591 1222. Os que preferem o atendimento presencial podem se dirigir a uma das mais de sete mil agências dos Correios em todo o Brasil que contam com as mesmas condições de desconto.

Desde o dia 3 de novembro, quando a 26ª edição desta grande iniciativa de ajuda para o pagamento de dívidas começou, mais de 5 milhões de dívidas foram negociadas com as mais de 50 empresas participantes: “Esta edição foi histórica em vários aspectos: Pelo maior número de parceiros, maior desconto já concedido, maior número de negociações em um único evento, além de termos realizado o feirão físico em 5 capitais simultâneas seguindo todos os protocolos de segurança. Ficamos extremamente orgulhosos de termos ajudado tantas pessoas a terminarem 2020 aliviadas”, afirma Matheus Moura, gerente de marketing da Serasa.

AGENDA

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

DATA: até 21 de dezembro.

ENDEREÇO: canais oficiais da Serasa.

Serviço – Canais digitais de atendimento

– Site www.feiraolimpanome.com.br

– App Google Play | App Store

– WhatsApp 11 99575-2096

– Ligação gratuita 0800 591 1222