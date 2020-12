Atlético perde o jogo e vê o São Paulo abrir 7 pontos de vantagem

O céu ficou ainda mais escuro às vésperas do duelo contra o Atlético-MG, vice-líder, que poderia derrubar a vantagem tricolor, até outro dia em confortáveis sete pontos, para apenas um ponto. Pois se o clima não estivesse instável o suficiente, Diniz ainda perdeu Luciano, protagonista tricolor na campanha do Brasileiro.

Choveu forte no Morumbi. E, pura ironia, coube a Toró fazer último gol do jogo, um 3 a 0 implacável no Atlético-MG que dissipou receios de que o título fosse uma meta otimista demais ao São Paulo.

Com 53 pontos, o time volta a ter sete pontos de folga na liderança e se mantém como o mais regular entre os candidatos ao título – uma qualidade valorosa num torneio tão peculiar como o Brasileiro deste ano.

No retrovisor, ainda tem o Atlético-MG como desafiante mais próximo, mas é preciso manter o olho no Flamengo. Os cariocas têm dois jogos a menos – um deles, contra o Grêmio, só será disputado no final de janeiro – e podem, potencialmente, diminuir a distância que hoje é de oito pontos para dois pontos.