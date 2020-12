Pilar em recuperação do Cruzeiro, Rafael Sóbis não completa jogo desde a retomada do futebol

Artilheiro do Cruzeiro na Série B com cinco gols, atacante vem sendo decisivo para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, mesmo sem jogar todo o tempo

O atacante Rafael Sobis tem sido decisivo no Cruzeiro. Tem oito jogos desde o seu retorno, com cinco gols marcados e uma assistência. Já é o artilheiro da equipe na competição. Mas, com um detalhe. Consegue ser um dos pilares da recuperação do Cruzeiro mesmo sem atuar os 90 minutos, o que virou rotina do jogador desde a retomada do futebol, em julho.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o futebol brasileiro – em sua maioria – ficou parado por volta de quatro meses, sem a realização de partidas. Sobis, depois que os campeonatos retornaram, fez 37 jogos, mas nunca completando os 90 minutos.