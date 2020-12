Homens simulam roubo de carga de botijões de gás e são presos em rodovia que liga Sete Lagoas a Inhaúma

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens na rodovia que liga Sete Lagoas a Inhaúma, suspeitos de envolvimento em simulação de roubo de carga de botijões de gás, na terça-feira (15).

De acordo com a PM, denúncias informaram que um ‘caminhão de gás’ estaria sendo abordado por um outro veículo às margens da AMG-0375, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com dois caminhões, sendo que a carga de gás estava sendo repassada do veículo de cor azul para um outro de cor branca.

Os policiais abordaram o motorista do caminhão branco, V.L.M., de 37 anos e confirmaram que mais cedo, o homem alegou ter sido vítima de assalto no município de Curvelo. Ele teria afirmado que ladrões teriam roubado toda a carga de gás que ele carregava no caminhão.

No local, a PM também encontrou um carro Pálio, e o condutor, C.A.E., de 35 anos, relatou que V.L.M. havia oferecido a ele e mais outros indivíduos, determinada quantia em dinheiro para que simulassem o roubo da carga e posteriormente, a devolvessem. O objetivo era que V.L.M. fosse ressarcido pela seguradora. A carga era composta por 519 botijões de gás e 1 cilindro P45. Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia.

Agência de Comunicação Organizacional- 19ª RPM