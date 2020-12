Com estoque baixo, Hemominas de Sete Lagoas vai funcionar no final de semana

Devido ao pouco comparecimento e com os estoques de sangue em baixa, o Núcelo Regional do Hemominas em Sete Lagoas, vai funcionar nos dois últimos sábados deste ano, dias 19 e 26 de dezembro no horário de 7h30 às 12h30.

Os plantões no final de semana, visam atender principalmente doadores que não podem comparecer durante à semana, devido ao trabalho. A maior preocupação é manter o estoques, devido às comemorações de final de ano.

Devido a pandemia a orientação é que, nesse momento, os doadores evitem levar acompanhantes, em obediência às regras de restrição de circulação de pessoas.

Também é importante que o doador esteja em plenas condições de saúde, sem sintomas de gripe/ resfriado como: tosse, febre, coriza e dor de garganta. Nesse caso, deve-se aguardar 30 dias, após o término dos sintomas para candidatar-se à doação de sangue.

As unidades da Hemominas são ambientes seguros, e entre as medidas de higienização e prevenção implementadas, destacam-se a obrigatoriedade do uso do álcool gel / líquido70% nas mãos (qualquer doador ou pessoa que entrar nas unidades); só serão aceitas caravanas de doadores de, no máximo, 10 pessoas; as salas de espera das unidades, como as de coleta do sangue, foram reorganizadas de forma a garantir um distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores.

A doação de sangue é fundamental para os pacientes hematológicos atendidos pela Fundação em Minas Gerais, bem como todos aqueles que estão nos hospitais na dependência de transfusões e que ficam duplamente fragilizados: pelo vírus em si e pela falta de sangue e hemocomponentes necessários à sua sobrevivência.

Informações

Ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar um documento de identidade e assinar a autorização no local de doação. Se desacompanhado, o jovem deverá apresentar os seguintes documentos do responsável legal: autorização preenchida e assinada (modelo disponível no site www.hemominas.mg.gov.br ) e a fotocópia do mesmo documento de identidade constante na autorização. A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de pelo menos uma doação anterior. Quem já doou, deve observar o prazo entre doações de sangue. Homens: 60 dias e até 4 vezes por ano; Mulheres: 90 dias e até 3 vezes por ano.

Em Sete Lagoas, funciona na Avenida Doutor Renato Azeredo, R. Dante Lanza, telefone (31) 3027 2700 Da Redação com informações da Fundação Hemominas

Doar sangue: solidariedade que salva vidas.