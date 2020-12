Sete Lagoas registra 122 novos casos e vai abrir mais leitos de UTI

Município vai abrir mais leitos de UTI e contratar novos profissionais da saúde no combate à Covid

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 1,5% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas chega a 1.419 pessoas em monitoramento, 1.889 com o acompanhamento concluído e 14.302 casos suspeitos descartados por exames. Não houve novos óbitos nas últimas 24 horas, mas foram registrados 122 novos casos positivos, 62 mulheres e 60 homens, elevando o total de contaminados a 4.748 desde o início da pandemia. Entre eles, são 74 óbitos, 21 hospitalizados, 175 pessoas em isolamento domiciliar e 4.478 já curados.

Hospitalizados

Ao todo, são 54 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 24 em enfermaria e 30 em UTI. Destes, 31 já testaram positivo para Covid, dos quais 21 são de Sete Lagoas. Não há internados com resultado negativo hoje, mas 23 aguardam resultado de exame.

São 23 internações no Hospital Municipal (17 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 18 internações, sendo dez em enfermaria, cinco em UTI, dois em pediatria e um em maternidade. Há ainda nove internações no Hospital da Unimed, cinco delas em UTI, e quatro na UPA, sendo três delas em UTI. Com mais duas internações em UTI em relação ao boletim de ontem, Sete Lagoas chega hoje a ter 100% de seus leitos exclusivos para Covid ocupados.

Dos leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 19 por pacientes de Sete Lagoas, três são de Santana de Pirapama, dois de Pompéu, e os demais de Abaeté, Maravilhas, Baldim, Caetanópolis, Cachoeira da Prata e Capim Branco. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas também chega hoje a 100%.

Ações do Município

Diante do aumento repentino de casos de Covid-19 e consequentemente aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI em Sete Lagoas, a Prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município, o decreto nº 6,429, de 14 de dezembro de 2020, que volta a restringir o funcionamento de diversas atividades comerciais, transporte público e igrejas, além de ampliar a fiscalização da Guarda Municipal (denúncias devem ser feitas pelo 153).

Esta semana a Vigilância Sanitária está realizando uma blitz educativa em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. A próxima etapa de atuação terá caráter fiscalizatório e os estabelecimentos que, após receberem orientações, forem flagrados em desacordo com a regras sanitárias, poderão ser multados (informações e orientações podem ser obtidas pelo 3773-2234).

Além disso, segundo o prefeito Duílio de Castro, mais dez novos leitos de UTI devem ser inaugurados nos próximos dias e uma parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas (Cismisel), a ser assinado em breve, vai viabilizar a contratação de mais profissionais de saúde para atender aos internados por coronavírus. Vagas para técnicos de enfermagem também seguem abertas para a ala Covid do Hospital Municipal. Interessados devem enviar currículo para recrutamento.saude@setelagoas.mg.gov.br.

“Na próxima segunda-feira, pela manhã, teremos uma reunião junto às entidades de classe como ACI, CDL e SindComércio, para que os comerciantes nos ajudem a conscientizar a população para as medidas de distanciamento e higiene”, avisa o prefeito Duílio de Castro.

Conscientização

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas