Sistema Fecomércio MG lança a campanha “Eu curto o comércio de Minas”

A promoção visa incentivar o comércio local, incrementar a economia mineira no fim de ano e celebrar os 82 anos da Fecomércio MG

Em dezembro, a Fecomércio MG celebra 82 anos representando o comércio de bens, serviços e turismo no estado. Para contribuir com a recuperação das vendas e valorizar o setor terciário, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Participantes lança a promoção “Eu curto o comércio de Minas”. A iniciativa, apoiada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é válida até o dia 26 de janeiro de 2021.

A promoção, foi aberta para todo o estado de Minas Gerais, e inclui diversos prêmios, como o sorteio de um carro Fiat Mobi Easy, uma moto Honda 110ic, vales-compra de R$ 500,00 e vales-hospedagem no Sesc em Minas.

Para concorrer aos prêmios, os clientes – pessoas físicas, acima de 18 anos e residentes em Minas Gerais – precisam fazer compras a partir de R$ 20,00 nas lojas participantes, representadas pela Fecomércio MG e Sindicatos Participantes. Depois disso, é preciso cadastrar o cupom com o CNPJ do estabelecimento no hotsite da promoção (www.eucurtoocomerciodeminas. com.br) ou pelo WhastApp, enviando uma mensagem para o número (31) 98391-5686.

O cadastro é único e pessoal, por isso, os participantes devem ficar atentos ao preenchimento dos seus dados (nome, CPF, data de nascimento, número de telefone fixo ou celular, e-mail, endereço completo) no hotsite da promoção. Para receber o “número da sorte”, o participante deverá informar o CNPJ da empresa, o número e data de emissão do cupom fiscal referente à compra realizada no valor mínimo de R$20,00. Essa quantia dá direito a um cupom da sorte.

Além disso, é imprescindível que o consumidor guarde o cupom fiscal referente ao “número da sorte”. Cada participante poderá realizar apenas um cadastro na promoção, pois a inscrição será identificada pelo número do CPF/MF do consumidor. No entanto, ele poderá cadastrar quantos cupons da sorte quiser, desde que adquira ao menos R$20,00 em compras nas lojas participantes.

A promoção contempla todos os produtos e serviços comercializados pelas empresas representadas pela Federação e Sindicatos Participantes, exceto aqueles vetados pelo artigo 10º do Decreto 70.951/1972. São eles: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. Caso o consumidor tenha adquirido algum desses produtos, ao cadastrar o seu cupom fiscal, ele deverá desconsiderar o valor destes itens.

O sorteio será realizado no dia 30 de janeiro de 2021, pelos critérios de extração da Loteria Federal, e o nome dos ganhadores será divulgado no hotsite da campanha. A promoção possui o certificado de autorização SECAP/ME Nº 04.011163/2020. Para mais informações, confira o regulamento e o FAQ da promoção disponíveis no www.eucurtoocomerciodeminas. com.br ou entre em contato pelo e-mail promocao@fecomerciomg.org.br.

Cadastro para empresas

Para aquecer as vendas e valorizar o comércio local, sua empresa ainda pode fazer o cadastro e participar da promoção “Eu curto o comércio de Minas”. Basta que seu estabelecimento seja representado pelos segmentos econômicos vinculados à Fecomércio MG e aos Sindicatos Participantes.

Acesse o hotsite da promoção (eucurtoocomerciodeminas.com. br), atualize o cadastro da sua empresa e faça parte dessa iniciativa. Os novos cadastrados podem ser feitos até o dia 26 de janeiro.

Fecomércio MG/ Assessoria de Imprensa