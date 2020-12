Duílio de Castro, Dr. Euro e vereadores são diplomados pela Justiça Eleitoral, em Sete Lagoas

Duílio de Castro Faria (Patriota) e Dr. Euro Andrade (PP) foram diplomados pela Justiça Eleitora no início da tarde desta quarta-feira, 16 de dezembro. Atendendo uma resolução do TSE,a cerimônia foi restrita e sem a presença de convidados. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Flávio Barros Moreira, titular da 263ª Zona Eleitoral e Diretor do Foro da Justiça Eleitoral na Comarca de Sete Lagoas.

Duílio de Castro e Dr. Euro foram eleitos no dia 15 de novembro, com 54,90% dos votos válidos (60.240), em segundo lugar, ficou o candidato Douglas Melo (MDB) com 29,88% (32.783), seguido por Saulo Calazas (Rede) com 4,76% (5.223), Ramsés de Castro (PMN) com 4,24% (4.651), Claudinei Dias (PT) com 3,34% (3.670) e Emílio Vasconcelos (PSB) com 2,88% (3.158 votos).

Ainda nesta quarta-feira, todos eleitos para o cargo de vereador e os respectivos suplentes dos seus partidos também foi diplomados. Para evitar aglomeração no Cartório Eleitoral foi elaborada uma agenda, onde em cada horário foi permitida a presença de três representações partidárias.

O ATO

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo juiz de Direito, diretor do Foro Eleitoral, representando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

DIPLOMADOS

Candidatos eleitos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente:

DUÍLIO DE CASTRO FARIA

EURO DE ANDRADE LANZA

Candidatos eleitos ao cargo de Vereador:

GILMAR DE SOUSA BATISTA JUNIOR

ERALDO CHAMONE MARQUES

JOSÉ CARLOS GALDINO DE LIMA

ISMAEL SOARES DE MOURA

RODRIGO BRAGA DA ROCHA

JANDERSON DE AVELAR OLIVEIRA

IVSON GOMES DE CASTRO

ALCIDES LONGO DE BARROS

HELOISA DINIZ FROIS

ANA CAROLINA PONTELO CANABRAVA

JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE SÁ

MARLI APARECIDA BARBOSA

GILSON LIBOREIRO DA SILVA

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA

RONEY GERALDO GOMES

CAIO LUCIUS VALACE DE OLIVEIRA SILVA

IVAN LUIZ DE SOUZA

RELAÇÃO DOS SUPLENTES POR PARTIDO POLÍTICO

REPUBLICANOS

1º Suplente: MILTON MAURICIO MARTINS

2º Suplente: FABRICIO AUGUSTO CARVALHO DO NASCIMENTO

3º Suplente: GILBERTO PEREIRA DA SILVA

PROGRESSISTAS – PP

1º Suplente: CLAUDIO HENRIQUE NACIF GONCALVES

2º Suplente: JOSE PEREIRA DA SILVA

3º Suplente: PAULO HENRIQUE FRANCA CANABRAVA

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB

1º Suplente: ADMILSON CORREIA DE LIMA

2º Suplente: ROBERTO ALVES DE SOUZA

3º Suplente: BRUNO DANIEL CARNEIRO DE MAGALHAES

PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL

1º Suplente: MARCELO LEANDRO FREITAS

2º Suplente: MARCELO SIMPLICIO DA SILVA

3º Suplente: WELLINGTON DE OLIVEIRA LOPES

PODEMOS – PODE

1º Suplente: EUCLIDES ALVES DA COSTA

2º Suplente: JOSE FRANCISCO DA SILVA

3º Suplente: ALEXANDRINA MARIA RODRIGUES GUIMARAES SOUZA

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC

1º Suplente: CARLOS VAMBERTO TEIXEIRA

2º Suplente: FERNANDO CALDEIRA DE CARVALHO

3º Suplente: WARLEY FERNANDO FERREIRA FERNANDINO

CIDADANIA – CIDADANIA

1º Suplente: ANDRE WILSON DE BARROS LONGO

2º Suplente: ROSILEIA RODRIGUES MENDES SANTOS

3º Suplente: GERALDO MENDES DE SOUZA

PARTIDO VERDE – PV

1º Suplente: RENATO GOMES

2º Suplente: GERALDO MAGELA DE SOUZA PONTES

3º Suplente: WALISSON LEANDRO GOMES BARCELOS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB

1º Suplente: FERNANDO CAMPOS ABREU JUNIOR

2º Suplente: SERGIO RAIMUNDO TEIXEIRA

3º Suplente: DAVISSON HENRIQUE DE LIMA ARAUJO

Duílio de Castro ( Patriota) prefeito eleito e Dr Euro Andrade (PP), vice- prefeito são diplomados pela Justiça Eleitoral, para o mandato 2021/ 2024.

Flávio Barros Moreira, Juiz da 263ª ZE e Diretor do Foro da Justiça Eleitoral, afirmou que a diplomação é um ato em que a justiça atesta aqueles, que são efetivamente eleitos e suplentes com a entrega do diploma. “Com isto, eles estão habilitados a tomar posse e exercer o mandato. Essa diplomação ocorre, mesmo quando tem algum recurso pendente em julgamento”, disse o juiz Ele ressaltou ainda, que devido a pandemia, não foi possível a realização da cerimônia para a diplomação como geralmente ocorre em eleições normais “Na Comarca fizemos a entrega no Cartório Eleitoral, obedecendo às normas sanitárias, enquanto em outras Zonas eleitorias optaram inclusive pelo envio por e-mail para cada um imprimir o seu diploma. Agora após a aprovação das contas, acontece a posse em Janeiro de 2021”, concluiu o juiz Flávio Barros.

Da Redação