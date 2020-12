Sesc abre inscrições para Jovem Aprendiz em Sete Lagoas e Patos de Minas

Oportunidade para jovens de 14 a 18 anos. Inscrições abertas até 28 de dezembro

Ter um lugar de excelência para começar a vida profissional faz toda a diferença. As unidades do Sesc nas cidades de Pará de Minas e Sete Lagoas, estão com inscrições abertas, até 28 de dezembro, para o Programa Jovem Aprendiz, que tem como objetivo estimular a capacitação profissional e a qualificação de jovens, preparando-os para uma nova etapa de sua vida: a entrada no mercado de trabalho

Para participar é necessário ter entre 14 e 18 anos, estar cursando ou ser formado no ensino médio, ser preferencialmente aluno da rede pública e se identificar com a missão e os valores do Sesc. Os selecionados terão uma carga horária de 4h/dia para o desenvolvimento de habilidades e terão direito a uma bolsa, vale-transporte, plano saúde e cartão do cliente Sesc.

A ficha de inscrição deve ser enviada para o e-mail programadeaprendizagem@sescmg.com.br. O candidato também pode entregá-la, em envelope lacrado, mediante o preenchimento do protocolo de recebimento com data e horário de entrega, até 28 de dezembro, em uma das unidades para a qual o jovem está se candidatando.

Os cadastros enviados serão analisados e será feita uma triagem, conforme perfil dos candidatos. Somente os jovens aprovados na etapa de triagem serão convidados a participar da etapa de entrevistas. Esse convite é realizado através de e-mails e/ou contatos telefônicos.

SERVIÇO

Inscrições abertas para Programa Jovem Aprendiz do Sesc – unidades Pará de Minas e Sete Lagoas

Data: até 28 de dezembro.

Inscrições: por meio da ficha de cadastro disponível em https://www.sescmg.com.br/wps/wcm/connect/735b8cfd-904e-47f9-8580-7a2c5f22fa27/FichadeInscri%C3%A7%C3%A3o_JovemAprendiz.pdf?MOD=AJPERES

Após preecher, entregar na unidade de interesse ou por e-mail programadeaprendizagem@sescmg.com.br .

Público: jovens de 14 a 18 anos, que estejam cursando ou já formados no ensino médio, preferencialmente alunos da rede pública.

Local:

Sesc Patos de Minas (Rua Major Gote, 1.411, Centro). Informações: (34) 3823-6275

Sesc Sete Lagoas (Rua Francisco Vicente, 23, Papavento). Informações: (31)2106-8250 | 8252 | 8274 |

Asssesoria de Imprensa/Sesc