Termina sexta-feira (18), prazo para entrega de presentes do Papai Noel dos Correios

Termina na próxima sexta-feira (18), o prazo para a entrega de presenres do Papai Noel dos Correios, este ano pela Internet. Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as mensagens escritas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram começar a tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas pelos brasileiros: o Papai Noel dos Correios.



Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, as cartinhas devem ser acessadas exclusivamente pela internet, no blog do projeto – https://blognoel.correios.com. br/



Padrinhos e madrinhas devem acessar o blog do Papai Noel dos Correios e clicar em “Adotar Agora”. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas. A entrega dos presentes será feita presencialmente na agência central dos Correios (Rua Major Campos n°202 – Centro – Sete Lagoas/MG), atendendo aos protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso de máscaras, e evitando aglomerações. Este ano, sem a realização de solenidade, devido a pandemia. Participam da campanha crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa também, contempla cartinhas enviadas por alunos da escolas da rede pública participantes do projeto.” Redação com Agência dos Correios de Sete Lagoas