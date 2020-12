5 dicas para organizar as finanças pessoais para 2021

Em janeiro inicia-se um novo ciclo, cheio de incertezas. É hora de começar a colocar a vida financeira em ordem

Organizar a vida financeira é um exercício constante na vida de muitos brasileiros. Essa ação é ainda mais impulsionada com o fim de 2020, afinal, a chegada do mês de janeiro representa um novo ciclo e, sem dúvidas, todos desejam ter uma vida mais tranquila, sem apertos no orçamento. Planejar é preciso. Portanto, confira as melhores dicas para organizar as finanças pessoais e começar um 2021 diferente:

Tenha metas. Qual é o objetivo de organizar as finanças? Pagar as contas em dia, sair da inadimplência, tirar um projeto do papel, realizar um sonho? O que te move a economizar dinheiro? Poupar não é uma tarefa fácil, mas com um objetivo estabelecido é mais simples mensurar o progresso, e se animar com a conquistas de cada mês. Ao traçar uma meta é possível identificar e rejeitar gastos que podem comprometer o alcance do alvo.

Livre-se de gastos desnecessários. Quando falamos em gastos desnecessários é possível englobar diferentes situações. Anuidade do cartão, tarifa bancária para saque ou transferência, cesta de serviços que não utiliza, assinaturas que não fazem mais sentido, enfim, são muitas possibilidades que levam seu dinheiro embora, sem que você perceba. Portanto, vale refletir, avaliar e fazer contas para, então, tomar novas decisões, cancelar serviços ou até mesmo mudar para um novo banco.

Bloqueie seus cartões. Um dos principais gargalos do orçamento dos brasileiros é o cartão de crédito. O descontrole nos gastos só é sentido na hora de pagar a fatura, e fugir de juros é essencial para quem deseja ter as finanças em dia no próximo ano. Portanto, ao identificar que sua fatura do cartão de crédito está ficando alta, bloquear os cartões ativos é uma ótima forma de evitar compras por impulso e outros gastos desnecessários. É uma ação simples e temporária, realizada e revertida rapidamente pelo app do seu banco.

Faça uma reserva de emergência. Uma questão comum, mas que compromete a vida financeira de muita gente são os imprevistos. De fato, imprevistos acontecem e precisam ser resolvidos. Mas é possível estar preparado para quando chegarem ao fazer uma reserva de emergência. Para isso, é necessário separar todo mês um valor (possível e que cabe no seu orçamento) para situações de emergência. Dessa forma, não será mais preciso apelar para parentes, vizinhos, cheque especial ou soluções com juros altíssimos.

Planeje os gastos. Para economizar dinheiro e ter as finanças em dia em 2021, é preciso planejar os gastos. Encontre a melhor forma de visualizar o panorama da sua vida financeira: quanto entra, quanto sai, quais são os gastos fixos, quanto será destinado à reserva de emergência, e outros. Isso pode ser feito em planilha, no app do seu banco, em um app de organização orçamentária ou outro método. Defina essa forma, e estabeleça limites de gastos, de maneira que seja possível administrar o dinheiro mais tranquilamente.