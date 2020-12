Um ano depois, Cruzeiro faz nova ‘decisão’ com CSA em BH, agora na Série B

Duelo está marcado para as 21h30 desta terça-feira, no Independência

“Fala, Zezé! Bom dia, cara!” Em 2019, com essa frase, Thiago Neves abordava o então gestor do futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, para cobrar salários atrasados do elenco antes do decisivo jogo contra o CSA, na reta final do Campeonato Brasileiro. Era vencer ou vencer. A Raposa acabou derrotada e mostrou não ter forças para reagir na luta contra o rebaixamento, confirmado três rodadas mais tarde.

Pouco mais de um ano depois, os clubes se reencontram pela segunda vez na Série B, em duelo marcado para as 21h30 desta terça-feira, no Independência – nova casa celeste até o fim da Segunda Divisão. Novamente, os mineiros não têm direito a um tropeço. Embora publicamente o discurso seja de apenas não cair para a Série C, o Cruzeiro alimenta o sonho de retornar à elite do futebol nacional em 2021.

