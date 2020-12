Prefeitura de Sete Lagoas antecipa 13º salário dos servidores municipais

Após manter rigorosamente em dia um cronograma de antecipação do pagamento da folha salarial durante nove meses, a Prefeitura de Sete Lagoas acerta nesta terça-feira, 15 de dezembro, o 13º salário de todos os servidores da administração direta e indireta.

O pagamento da gratificação injeta aproximadamente R$ 20 milhões na economia de Sete Lagoas e também foi realizado de maneira antecipada já que, por lei, o acerto poderia ser feito até o dia 20 de dezembro. “Assumimos o compromisso de valorizar o servidor público municipal como forma de reconhecimento. Ele foi fundamental para recuperar a capacidade administrativa da Prefeitura e também no processo de mudar a cara de nossa cidade”, comenta o prefeito Duílio de Castro.

A medida resulta das reformas estruturais, do ajuste de contas e do corte de gastos implementado na administração municipal desde junho de 2019. Desta forma, a Prefeitura ainda estimula a economia local, que sofreu forte impacto devido à pandemia do novo coronavírus. “O choque de gestão proposto ainda nos primeiros dias do nosso governo surtiu o efeito previsto. Em 18 meses nunca houve atraso, aliás, decidimos antecipar para auxiliar os servidores e fomentar a economia local, um reflexo de nossa organização financeira e orçamentária”, completa Duílio de Castro.

CALENDÁRIO FIXO

Em agosto, o prefeito divulgou um calendário fixo de pagamento permitindo que o funcionalismo planeje sua vida financeira e ainda as atividades de fim de ano. Naquele momento, foram reveladas as datas dos pagamentos dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º salário. Todos os depósitos garantidos antecipadamente, já que o último mês do ano será pago no próximo dia 30. Vale destacar que a antecipação salarial foi iniciada em março, assim que medidas restritivas foram adotadas para combater a propagação da Covid-19.

OUTRA REALIDADE

Em administrações anteriores, o funcionalismo viveu momentos difíceis quando, sempre no fim do exercício, houve atrasos em pagamentos de folhas salariais e também do 13º salário. Esta realidade foi provocada por contas no vermelho, desequilíbrio fiscal e além de provocar o descontrole nas contas dos servidores, gerou impacto altamente negativo no comércio regional.

