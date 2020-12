Atlético tem dois jogadores na seleção da 25ª rodada do Brasileiro

Goleiro Everson e zagueiro Junior Alonso entraram na equipe da rodada

Atlético emplacou dois jogadores na seleção da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Everson e o zagueiro Junior Alonso foram escolhidos em votação popular. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR , fora de casa, oemplacou dois jogadores na seleção da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiroe o zagueiroforam escolhidos em votação popular.

A equipe é composta por Everson (Atlético), Isla (Flamengo), Iago Maidana (Sport), Junior Alonso (Atlético) e Filipe Luís (Flamengo); Gabriel Menino (Palmeiras), Gerson (Flamengo), Otero (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Cano (Vasco) e Gabigol (Flamengo). O técnico foi Rogério Ceni, do Flamengo.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Atlético diminuiu a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro para quatro pontos. E o alvinegro terá chance de encurtar a distância para apenas um ponto.

Nesta quarta-feira, o Galo visita o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencer o confronto direto é fundamental para o alvinegro seguir na luta pelo título. O tricolor lidera a competição, com 50 pontos, enquanto o Galo é o segundo colocado, com 46.

Probabilidades de título no Brasileirão

Departamento de Matemática da UFMG

São Paulo – 49,7%

Flamengo – 19,2%

Atlético – 17,5%

Grêmio – 6%

Palmeiras – 3,9%

Fluminense – 1,7%

Internacional – 1,6%

Santos – 0,45%

Chance de Gol

São Paulo – 61,2%

Atlético – 13,2%

Flamengo – 11,5%

Palmeiras – 7,3%

Grêmio – 5%

Internacional – 1,2%

Fluminense – 0,6%

Santos – 0,03%

Infobola

São Paulo – 56%

Flamengo – 19%

Atlético – 15%

Palmeiras – 4%

Grêmio – 4%

Internacional – 1%

Fluminense – 1%